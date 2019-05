Praha - Fotbalisté pražské Dukly remizovali doma v 1. kole skupiny o záchranu s Bohemians 1905 1:1 a udrželi naději na účast v baráži. Čtyři kola před koncem ztrácejí na Karvinou, která má zápas k dobru, osm bodů. Domácí vedli po gólu Daniela Tetoura. Bod zachránil "Klokanům" Lukáš Hůlka.

Výkopu předcházela minuta ticha za zesnulého Josefa Šurala. V první větší šanci se poté ocitla Dukla, ale Holík v nadějné pozici z šestnáctky nezamířil přesně. Vzápětí mohli udeřit Bohemians - Záviška přihrál před branku na Puškáče, jehož pohotové zakončení brankář Rada zneškodnil.

V 21. minutě prověřil z úhlu záložník Dukly Tetour pozornost gólmana Fryštáka, který jeho pokus vyrazil. Neujala se ani následná Holendova střela z hranice vápna, kterou obrana "Klokanů" zblokovala. O osm minut později hlavičkoval po rohovém kopu hostující obránce Hůlka nad.

V 57. minutě naskočil do hry místo Puškáče s pěti góly nejlepší střelec Bohemians Hilál, který dal o sobě ihned vědět. Bahrajnský útočník přihrál do vápna na Dostála, jenž ale Radu nepřekonal. O pět minut později na druhé straně pokryl Holendovu střelu Fryšták.

V 68. minutě se domácí dočkali gólové radosti. Pokorný skluzem zabránil Hadaščokovi v zakončení, ale míč odvrátil pouze k Tetourovi, který střelou k tyči pokořil Fryštáka.

"Klokani" vyrovnali o čtvrt hodiny později. Hůlka si naběhl na Hilálův centr a ranou bez přípravy se trefil mezi Radovy nohy. Obrat hostů mohl v 89. dokonat Záviška, Rada ho však vychytal.

Bohemians neprohráli v lize s Duklou počtvrté za sebou a pojedenácté v sezoně remizovali. Na Příbram, která je na první příčce znamenající start v baráži, mají čtyřbodový náskok. "Klokani" však sehráli o utkání navíc.

Hlasy po utkání:

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Dneska mě na tom zápase hlavně kvůli hráčům mrzí to, že jsme nebyli odměněni třemi body. Začátek zápasu byl opatrný, ale hráli jsme to, co jsme si řekli, že chceme být trpěliví v kombinaci, využít meziprostory mezi řadami. Nakopla nás šance Bohemky, kdy nás podržel Filip Rada. Od té doby bych řekl, že jsme byli lepším týmem. Bohužel jsme furt v předfinální a finální fázi zbrklí. Těch situací, kolik jsme měli, převahových a v boxu, je škoda nevyužít. Dostali jsme se parádně do vedení 1:0. Samozřejmě v té chvíli to Bohemka zjednodušila a to je ta neodměna, kterou jsme dostali. Jusúf je nadstandardní hráč a vyřešil to do centru parádně, trefil náběhového hráče, kde jsme ho neměli správně nabraného, ale to se stane. Z tohohle pohledu jsem z výsledku zklamaný. Na druhou stranu kluci dneska dřeli tak, jak se pracovat má."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Věděli jsme, že Dukla byla před zápasem v situaci, kdy její možnosti zachránit se jsou spíše v oblasti teorie než reálných možností. Předpokládali jsme, že dokud bude byť tisícina procenta možnosti záchrany, bude dělat Dukla maximum pro to, aby si tu možnost zachovala nebo aby ji případně využila. Tomu odpovídala její sestava i celý zápas. Byl to úplně normální ligový zápas se vším všudy. Z naší strany hraný s vědomím, že hrajeme o sestup a Dukla o zachování si poslední šance. Na to, že takhle byly rozdány karty, byla hra zajímavá, minimálně v určitých fázích zápasu. Vypracovali jsme si dost příležitostí na to, abychom naplnili cíl, se kterým jsme sem přijeli, a to bylo vítězství. Dnešní zápas kopíroval celou řadu jiných našich zápasů. Naše obrovské fyzické úsilí, počet šancí, které si hráči díky tomu a kvalitě vypracují, nekoresponduje s tím, kolik potom vstřelíme gólů. Skončilo to tak jako často v sezoně. Po obrovském úsilí, množství šancí, když si myslím, že to je zápas, když se oprostím od emocí, který by Bohemka měla vyhrát, tak ho prostě nevyhrajeme a remizujeme."