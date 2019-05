Dukla prohrála v Opavě, ale stále má šanci na záchranu

Opava - Fotbalisté poslední Dukly ve druhém kole ligové nadstavby ve skupině o záchranu prohráli 2:3 v Opavě, ale díky porážce předposlední Karviné v Příbrami mají stále teoretickou šanci na udržení. Slezané se naopak přiblížili záchraně, protože od příček pro baráž je na prvním místě tabulky dělí pět bodů.

A právě v Karviné se Dukla v příštím kole představí. "Jedeme tam vyhrát, musíme navázat na výkon v prvním kole nadstavby proti Bohemians," neháže flintu do žita trenér Dukly Roman Skuhravý, byť ví, že šance na záchranu je teoretická. "Dnes jsme ale hráli pomalu, chyběl nám pohyb," vytkl svým svěřencům po zápase.

Opavu poslali do vedení Jaroslav Svozil s Pavlem Zavadilem. Za hosty poté snížil Jan Holenda, ale dvoubrankové vedení vrátil domácím vrátil Václav Jurečka. Tři minuty před koncem sice Dukla podruhé snížila zásluhou Branislava Miloševiče, ale na vyrovnání už poslední celek tabulky nedosáhl.

Do důležitého zápasu vstoupili mnohem aktivněji domácí. Už v sedmé minutě musel Rada zasahovat před Simerským po rohovém kopu Zavadila. V desáté minutě po minele Ďurici se řítil na gólmana Dukly Smola, ale jeho střelu zblokoval na poslední chvíli Souček.

V dresu Dukly byl v úvodu nejnebezpečnější Holenda. Nejprve pálil z 30 metrů těsně nad a v 17. minutě jeho zblokovanou ránu vytěsnil na roh gólman Fendrich.

Hru pak ovládla Opava a ve 23. minutě byla velmi blízko vedoucímu gólu, jenže po centru Zavadila rozezvučel Svozil z pár metrů jen břevno. Po půlhodině se k útočnému slovu dostala Dukla - Holenda vyslal kolmici na Holíka, který ale zakončoval nedůrazně a nepřesně. Přesto mohla jít Dukla do vedení. Hadaščok naservíroval ve 40. minutě opět Holíkovi vyloženou šanci, ale jeho střelu z deseti metrů zlikvidoval Fendrich. "Byl to důležitý moment utkání, gólman nás podržel," vypíchl trenér domácích Ivan Kopecký.

Převaha Slezanů se promítala do značného množství centrů a z jednoho z nich se urodil i vedoucí gól, když se zblízka trefil Svozil. "Už jsem dal gól ve třetí lize, ve druhé a teď premiérový v první, tak můžu ukončit kariéru," žertoval šestadvacetiletý obrávce a sváteční střelec.

Nebýt přestávky, mohla radost domácího publika kontinuálně pokračovat po druhém gólu. O ten se postaral svým typickým způsobem veterán Zavadil, když k tyči zakroutil volný přímý kop. "Ukázalo se, jak je Pavel v tomto směru důležitým hráčem," pochválil jej Kopecký.

Dukla ale zbraně nesložila. O tři minuty později poslal odražený míč do domácí sítě ranou z dvaceti metrů Holenda a oživil tak skomírající naděje svého týmu. "Potom to byla nejlepší pasáž zápasu z naší strany," řekl Skuhravý. Dvoubrankové vedení vrátil Opavě Jurečka, když po dlouhém autu Hrabiny mu míč nabil před volnou branku Dukly Smola. Zbývající průběh byl ve znamení marné snahy hostí o korekci výsledku, který se Dukle povedl v samotném závěru, ale na vyrovnání už nezbyl čas.

Přesto však Dukla udržela naději na záchranu, protože Karviná prohrála 0:1 v Příbrami. Jde však o šanci spíš teoretickou, protože od slezského celku na předposledním místě, které zaručuje účast v baráži s druholigovým soupeřem, dělí Pražany tři kola před koncem osm bodů. "Zvedám varovný prst," zakončil Kopecký s tím, že vyhráno Opava ještě nemá.

Hlasy po utkání:

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Musím říct, že jsme úspěšně navázali na první nadstavbový zápas s Karvinou, vytvořili jsme si tři příležitosti a spoustu rohů v prvním poločase, ale proměnili jsme jen jednu. Za stavu 0:0 bylo důležité, že nás při vyložené šanci Dukly podržel Fendrich. Uklidnila nás první branka, jistotu pak přidal fantastický kop Pavla Zavadila. Pak jsme ale vypadli z role, Dukla s tím chtěla něco udělat, ale třetí gól byl klíčový. Závěr jsme si pohlídali, byl to zajímavý zápas, ale při pohledu na tabulku zvedám prst. Čeká nás další důležité utkání, musíme zůstat na zemi."

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Dnes jsme nehráli dobře, pomalu, bez pohybu. Přesto jsme měli šance na vedoucí gól, ale soupeř nás potrestal na konci první půle. Po přestávce jsme chtěli přidat na agresivitě a zvýšit přesnost, ale přišel trest od Pavla Zavadila. Pak jsme sehráli nejlepší pasáž zápasu, po třetím gólu už jsme neměli morální sílu s tím něco udělat. Chtěli jsme navázat na utkání s Bohemkou, ale nebyli jsme to my. Tím, že Karviná prohrála, tak žijeme, jedeme tam uspět a znepříjemnit jí to. Opava udělal velký krok k záchraně a Karviná si to bude muset vybojovat sama."

SFC Opava - Dukla Praha 3:2 (1:0)

Branky: 44. Svozil, 48. Zavadil, 65. Jurečka - 51. Holenda, 87. Miloševič. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Hock. ŽK: Doumbia (Dukla). Diváci: 3241.

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil - Jurečka, Jursa (86. F. Souček), Řezníček (61. Schaffartzik), Zapalač (81. Bernadina) - Smola. Trenér: Kopecký.

Dukla: Rada - Ostojič, Ďurica, D. Souček - Douděra (74. Koval), Tetour, Hanousek (61. Podaný), Miloševič - Holenda, Hadaščok, Holík (46. Doumbia). Trenér: Skuhravý.