Dukla prohrála v Karviné a po osmi letech opouští fotbalovou ligu

Karviná - Fotbalisté Dukly po osmi letech opouštějí první ligu. Pražané v třetím kole nadstavby ve skupině o záchranu prohráli v Karviné 0:3 a dva zápasy před koncem sezony už nemají šanci opustit poslední místo v tabulce, které jako jediné znamená přímý sestup z nejvyšší soutěže. Dva góly Slezanů dal Tomáš Wágner a jednou se trefil Dávid Guba, za bezbrankového stavu neproměnil hostující Jakub Podaný penaltu.

Dukla od začátku sezony figurovala na dně tabulky. V Karviné k udržení nadějí na záchranu potřebovala zvítězit. Pražané, kteří mezi elitou hráli nepřetržitě od ročníku 2011/12, ztrácejí z posledního místa na soupeře nedostižných 11 bodů.

Slezané naopak ještě mají šanci na to, aby se vyhnuli baráži, kterou si proti druhému a třetímu týmu druhé ligy zahrají 14. a 15. celek z nejvyšší soutěže. Předposlední Karviná ztrácí na třináctou Příbram pět bodů.

Dukla vstoupila do zápasu o naději aktivněji a brzy měla blízko k vedení. Po souboji Dreksy s Tetourem nařídil rozhodčí Houdek penaltu, ale Podaného střelu vyrazil domácí brankář Pastornický.

Ve 22. minutě Slezané soupeře za neproměněný pokutový kop potrestali. Na Budínského rohový kop si naskočil Wágner a hlavou překonal Hrušku. Na druhé straně si na Podaného centr naskočil Tetour, ale Pastornický zasáhl.

Domácím vedoucí trefa výrazně pomohla a ještě do přestávky skórovali podruhé. Tři střely zpoza vápna se ještě neujaly, ale ve 42. minutě už Slezané slavili. Po Budínského přihrávce se dostal až před gólmana Hrušku Guba a jemným obloučkem zvýšil.

Třetí gól mohl přidat v 53. minutě Wágner, který obešel Hrušku, ale na brankové čáře zasáhl Bezpalec. Domácí poměrně s přehledem drželi náskok a Dukla zahrozila až v 70. minutě, kdy Kovalovu střelu vyrazil Pastornický.

Pražané už neměli síly na zvrat a ještě jednou inkasovali. V 78. minutě ještě Lingrův gól neplatil kvůli ofsajdu, ale z následné akce už doklepl míč v souladu s pravidly do sítě Wágner. Na kontě má v této ligové sezoně už 13 branek.

Hostům nebyl souzen ani jeden gól, střídající Djuranovič totiž trefil jen tyč. Karviná zdolala v lize Duklu poprvé po předešlých čtyřech porážkách.

Hlasy po utkání:

František Straka (trenér Karviné): "Dva předcházející zápasy nás srazily dolů, dnes to bylo hodně důležité vítězství pro sebevědomí. Podržel nás Martin Pastornický, když chytil penaltu, gól z ní by nás dost nalomil. Vyřazovala z něj absolutní jistota během celého zápasu. Po penaltě jsme převzali otěže zápasu, zvládali jsme utkání takticky, na srdci hřeje i výsledek 3:0, povzbuzuje nás to do dalších duelů a hlavně pro baráž. Na ni musím připravit tým a zvládnout ji. Nic jiného mě nezajímá, i když vy říkáte, že máme ještě teoretickou šanci se jí vyhnout."

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Naše zápasy se na jaře podobají jako vejce vejci. Dobrý začátek vyústil v pokutový kop, který jsme neproměnili. Hodně silný Wágner pak uklidil míč do naší sítě při standardce. Celý zápas jsme se snažili a měli tam příležitosti, ale zase jsme dostali smolný gól. Neproměnili jsme další příležitosti ani ve druhé půli, proto jsme prohráli."

MFK Karviná - Dukla Praha 3:0 (2:0)

Branky: 22. a 79. Wágner, 42. Guba. Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Z. Koval. ŽK: Ba Loua, Krivák - Ostojič, González, Douděra. Diváci: 1942.

Karviná: Pastornický - Krivák, Dreksa (89. Suchan), Rundič, Záhumenský - Smrž - Moravec, Lingr, Budínský (85. Bukata), Guba (58. Ba Loua) - Wágner. Trenér: Straka.

Dukla: Hruška - Ostojič, Bezpalec, Souček - R. Koval (83. Douděra), Doumbia, Hanousek (66. González), Miloševič - Podaný (46. Djuranovič), Tetour - Hadaščok. Trenér: Skuhravý.