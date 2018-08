Praha - Fotbalisté Dukly v předehrávce pátého kola první ligy doma podlehli 1:2 Slovácku a v nové sezoně zůstávají bez bodu poslední. Dva vlastní góly si dal obránce Martin Chlumecký, ten druhý v poslední minutě. Vyrovnání zařídil Slovák Ivan Schranz z penalty. Pražané v nejvyšší soutěži neporazili Slovácko podesáté za sebou.

Zajícovu ránu doprostřed branky ještě vyrazil domácí brankář Rada, ale ve 13. minutě už se Slovácko prosadilo. Petr z rohového kopu trefil zkoprnělého stopera Chlumeckého, od kterého se míč odrazil do branky. Letní posila z Liberce si dala druhý vlastní gól v ligovém ročníku.

Pražané vyrovnali už za dvě minuty. Po dvou nepřehledných soubojích v pokutovém území rozhodčí Jílek nařídil pokutový kop a Schranz ho bezpečně proměnil střelou doprostřed.

Zbytek prvního poločasu nabídl spíš boj ve středu hřiště. Dukla byla mírně aktivnější, ale do zakončení se téměř nedostala. Výjimkou byla Podaného skákavá střela, kterou brankář Daněk nadvakrát zastavil.

Po změně stran si první příležitosti vypracovali hosté. Daníček přistrčil míč Sadílkovi a ten přízemní střelou těsně minul branku. Poté Zajícovu ránu z podobné pozice zneškodnil Rada.

Brankář Dukly si ještě těžší zákrok připsal v 70. minutě, kdy reflexivně vytěsnil Hofmannův pokus ve skluzu. Slovácko mělo více ze hry a sahalo po vítězném gólu, Janošek však technickou střelou těsně minul. Z ojedinělé šance domácích volný Hanousek hlavičkoval nad břevno.

Hosté převahu zužitkovali v poslední minutě, když smolař zápasu Chlumecký při pokusu o odkop opět překonal vlastního brankáře. Slovácko se venku dočkalo ligové výhry poprvé od února a osmi zápasech.

Hlasy po utkání:

Pavel Drsek (trenér Dukly): "Bohužel jsme vlastním gólem prohrávali, pak vyrovnáme na 1:1. Byly tam fáze, se kterými jsem spokojený. Myslím, že spousta hráčů má dobrý charakter a chce dřít za mančaft. Bohužel kvalita na balonu dneska v některých fázích nebyla dobrá. V druhé půli byl stejný obraz jako v první. Ze standardky jsme mohli dát gól na 2:1, bohužel jsme nedali. Pak opět vlastním gólem prohrajeme, což samozřejmě mrzí. Situace není dobrá, ale my s tím budeme pracovat. Když teďko budu na Martina Chlumeckého řvát, tak ho akorát pohřbím. Takže na něj řvát určitě nebudu. Včetně přípravy si dal čtyři vlastňáky, což samozřejmě není šťastné. Ale nemyslím, že za všechny může. Spíš na něj musíme jít psychologicky."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Viděli jsme takový paradoxní zápas v těch vstřelených brankách. Myslím, že my jsme zápas ovládali a my byli to dominantní mužstvo, které chtělo vyhrát. Já jsem samozřejmě strašně rád, že se to povedlo, protože já ten zápas považoval za mimořádně důležitý. Jsem rád za kluky, že dostali zase odměnu v poslední minutě. Vzhledem k průběhu jsme si to vítězství jednoznačně zasloužili. Zápas, ve kterém bychom vyhráli díky dvěma vlastním gólům soupeře, jsem ještě nezažil a nevím, jestli ještě někdy zažiju."