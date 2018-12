Uherské Hradiště 15. prosince (ČTK) - Fotbalisté Slovácka v 19. kole fotbalové ligy porazili v mrazivém počasí Duklu 1:0 gólem Tomáše Zajíce z úvodu utkání a zajistili si klidnější přezimování v tabulce. Naopak Pražané se soupeřem z Uherského Hradiště nebodovali pojedenácté v řadě a přestávku stráví na posledním šestnáctém místě. Slovácko je jedenácté.

Domácí tým vstoupil do zápasu aktivněji a vytvořil si územní převahu. V 10. minutě o sobě dal vědět pěknou individuální akcí Navrátil, ale jeho střela jen těsně minula cíl. Skóre se ale měnilo vzápětí. Divíšek krásným lobem přehodil příliš vysunutou obranu Dukly včetně gólmana Rady a Zajíc z bezprostřední blízkosti dorazil míč do sítě.

"Úvod zápasu se nám povedl, hráli jsme podle mých představ, agresivně, dobře jsme kombinovali, ale trápí nás koncovka," poznamenal trenér domácích Martin Svědík. "Stav 0:1 byl vlastně dárkem, mohli jsme prohrávat mnohem víc, v kabině jsme se vzájemně seřvali," řekl brankář Dukly Filip Rada. "První půle neměla z naší strany s prvoligovým zápasem nic společného," přidal kouč Dukly Roman Skuhravý.

Hosté sice okamžitě kontrovali nebezpečnou střelou Bredy a následnými závary po rozích, jinak ale museli čelit kreativní převaze Slovácka. Ve 23. minutě střílel jen o kousek vedle Janošek, brzy poté hlavičkoval nad Kalabiška. Po chybné rozehrávce Dukly se řítil do přečíslení Divíšek, ale jeho střelu hostující obránci na poslední chvíli zblokovali.

Těsně vedle skončil i další pokus aktivního Zajíce. Velká převaha domácích v první půli mohla skončit druhým gólem, ale Navrátil mířil ve slibné pozici vedle. "Bylo to už moc překombinované," vytkl mu později trenér Svědík.

Hostující trenér Skuhravý udělal po přestávce dvě změny v sestavě a nové tváře přinesly do hry Dukly více pohybu a aktivity, ale nikoliv střelecké příležitosti. Slovácko se brzy vrátilo k nátlakové hře, jeho středová řada jasně přehrávala zálohu hostů. Velký závar před brankou se odehrál v 67. minutě, ale druhým gólem tato situace neskončila. "Už jsme se spíš soustředili na ubránění náskoku," přiznal Svědík.

V závěrečných minutách se přece jen Dukla pokusila aktivnější hrou směrem dopředu otočit vývoj skóre. Když už se ale dostala na dostřel Trmalovy branky, chyběla jí přesnost v zakončení. "Přes zimu musíme změnit charakter týmu a pokud se chceme zachránit, budeme muset výrazně posílit," zakončil trenér posledního celku ligy.

Nápor hostů poté roztříštilo přerušení hry kvůli dýmu z pyrotechniky. Slovácko si pak těsnou, ale zaslouženou výhru nenechalo vzít, byť se Dukla v nastavení dožadovala penalty za kontakt Divíška s Brandnerem.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka Slovácka): "První poločas z naší strany byl opravdu dobrý, povedl se nám úvod, dali jsme rychle gól a hráli jsme tak, jak jsem si představoval, tedy agresivně, se zisky míčů a efektivně jsme využívali míče k rozvíjení akcí. Bylo jich hodně, ale stále nás trápí finální fáze, jsme prostě nedůrazní v koncovce. Ve druhé půli na nás dolehla důležitost utkání, pustili jsme Duklu do hry, obraz byl vyrovnanější. Soustředili jsme se na udržení výsledku, což je pro nás nesmírně důležité."

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Byla to zasloužená prohra. To, co jsme předvedli v prvním poločase, nemělo s ligovým fotbalem nic společného. Po změně stran jsme se trochu zvedli zařazením dvou mladých hráčů, ale dlouhodobě se potýkáme se střeleckou impotencí. Bez vstřeleného gólu se nedá uspět. Pro nás bude důležité učinit na jaře takové kroky, abychom byli konkurenceschopní. Pokud se má Dukla v nejvyšší soutěži zachránit, tak bude potřebovat posílit. Musí se změnit charakter týmu. Máme šikovné hráče, ale chybí mu válečnické srdce. Mužstvo není v tomto směru dobře poskládané."

1. FC Slovácko - Dukla Praha 1:0 (1:0)

Branka: 13. Zajíc. Rozhodčí: Franěk - Fišer Kožár. ŽK: Navrátil, Šimko, Kalabiška - Bezpalec, Ďurica. Diváci: 3112.

Sestavy:

Slovácko: Trmal - Šimko, Hofmann, Krejčí, Divíšek - Navrátil, Daníček, Havlík - Janošek (78. Hellebrand), Kalabiška (86. M. Kadlec) - Zajíc (63. Kuchta). Trenér: Svědík.

Dukla: Rada - Ostojič, Raspopovič, Ďurica, Souček - Bezpalec, Miloševič - Brandner, Breda (46. Krunert), Bilovský (46. Kott) - Podaný. Trenér: Skuhravý.