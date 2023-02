Dukla dostala pokutu 400 tisíc korun za snahu ovlivnit dva zápasy fotbalové ligy

Praha - Etická komise Fotbalové asociace ČR potrestala Duklu Praha pokutou 400 tisíc korun za pokus o ovlivnění dvou zápasů první fotbalové ligy v roce 2018. Podle verdiktu komise se tehdejší výkonný ředitel pražského klubu Michal Šrámek snažil přes někdejšího místopředsedu FAČR Romana Berbra ovlivnit utkání na hřišti Slovácka a domácí duel s Brnem. O trestu dnes informovala asociace na svém webu.

"Vzhledem k tomu, že k rozhodnutí došlo dnes, nebudeme se k tomu zatím vyjadřovat. Stále platí naše původní stanovisko, které jsme zveřejnili dříve na webu," uvedl na dotaz ČTK tiskový mluvčí Dukly Jiří Doležel.

V srpnu předseda představenstva klubu Bohumil Paukner uvedl, že celek z Julisky bude případně požadovat odškodnění soudní cestou. "Pokud se snad kdokoli z Dukly této naší zásadě (fair play) zpronevěřil a jednal za mými zády, za zády majitele klubu, bez našeho vědomí a proti naší vůli dělat fotbal s čistýma rukama, Dukla nebude váhat se žalobou na takovou osobu a bude žádat finanční odškodnění za poškozování dobrého jména," uvedl Paukner ve vyjádření na klubovém webu.

"Taková vina by musela být ale nejdříve nezvratně prokázána. Pokud se tak nestane, bude Dukla stejným způsobem postupovat i proti jakékoli právnické osobě, která dobré jméno Dukly poškodila," prohlásil Paukner.

Etická komise FAČR zahájila s Duklou, která hraje od roku 2019 v druhé lize, řízení v srpnu, původně kvůli možnému ovlivnění tří duelů nejvyšší soutěže. Kauza je spjatá s rozsáhlou aférou kolem Berbra, v jejíž souvislosti už komise uložila několik trestů. V prosinci 2021 vyloučila ze třetí ligy Vyšehrad, kde působil další z aktérů kauzy funkcionář Roman Rogoz.

Berbr spolu s dalšími dvěma desítkami lidí čelí stíhání kvůli podezření z korupce a ovlivňování výsledků druhé a třetí ligy.

Dvouletý zákaz činnosti ve fotbale a pokutu 50 tisíc korun dostal v listopadu hradní kancléř Vratislav Mynář za narušení regulérnosti nejvyšší soutěže. Mynář se provinil ve třech případech, pokaždé při utkání Slovácka. Podle serveru Seznam Zprávy žádal Berbra o pomoc, která se podle vyšetřovatelů týkala podpory či ochrany 1. FC Slovácko před rozhodčími - ve smyslu, aby klubu neublížili.

V prosinci dostal desetiměsíční distanc sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek. Podle etické komise se dopustil disciplinárního přečinu tím, že podpořil Rogoze v ovlivnění utkání slávistického B-týmu s rezervou Příbrami ve třetí lize. Funkcionář Slavie dostal pokutu 30 tisíc korun a vršovický klub 250 tisíc. Slavia uvedla, že se proti rozhodnutí obratem odvolá.

Dosud posledním potrestaným klubem za snahu ovlivnit utkání nejvyšší soutěže byla v roce 2011 Olomouc. Hanáci dostali pokutu čtyři miliony korun a přišli o devět bodů v tabulce za to, že se před utkáním v květnu 2009 pokusili uplatit hráče Bohemians Praha částkou 300.000 korun. Olomouc by se v případě výhry dostala do Evropské ligy.