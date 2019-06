Dukla bude usilovat o jubilejní 40. výhru v řadě na Primátorkách

Praha - Veslaři pražské Dukly budou o víkendu usilovat o jubilejní 40. vítězství v řadě na Primátorkách. Zástupci nejlepšího českého klubu budou výraznými favority 106. ročníku tradiční regaty a byla by senzace, kdyby nevyhráli. Původně přitom měla mít Dukla na Vltavě silnou konkurenci v podobě reprezentační posádky Polska. Ta ale o víkendu start odvolala.

"Bohužel se tak stalo, i když již byli nalosováni do závodu. Stálo nás velké diplomatické úsilí, abychom je přesvědčili a oni se přihlásili, ale naneštěstí pro nás se jim nevydařilo víkendové mistrovství Evropy v Lucernu a domácí federace jim dala na doporučení trenérů domácí vězení. Musí se připravovat na druhý díl Světového poháru, který se pojede v Poznani," uvedl předseda Českého veslařského svazu Dušan Macháček na dnešní tiskové konferenci.

Veslaři Dukly rozhodnutí Poláků uvítali, i když složili tentokrát nejsilnější možnou posádku. Do osmy po pěti letech usedne i nejlepší český veslař Ondřej Synek, kormidelníkem bude zkušený Oldřich Hejdušek, jenž Primátorky již čtyřiadvacetkrát vyhrál.

"Je to asi jedna z posledních šancí, kdy se můžu na Primátorkách představit, tak jsem se rozhodl, že pojedu. Původně jsme měli být o víkendu mimo Prahu, ale změnili jsme plány, takže na startu nebudu chybět. Přijdou se podívat i děti, bude to fajn," řekl Synek, jenž se v pátek představí i v doprovodném závodu univerzitních osmiveslic. "Poláci by nám asi hodně zatopili. Jsem rád, že nepřijedou, protože bych nechtěl být u toho, kdy Dukla po 40 letech prohraje. Doufám, že legenda bude pokračovat," pousmál se Synek.

Skutečnost, že do posádky usedne i Synek, přesvědčila k návratu i jedenašedesátiletého Hejduška, který v minulosti již několikrát na Primátorkách končil. "Museli jsme ho ale přemlouvat, nechtělo se mu. Když ale viděl, že pojede i Sýňa a nepřijedou Poláci, tak kývnul," uvedl Jakub Podrazil.

Současného trenéra Dukly ale k návratu původně přemlouvali právě kvůli startu silné zahraniční posádky. "Říkali jsme si, že oni zatáčku neznají a Olda ano. Že to bude naše výhoda," poukázal Podrazil na specifikum Primátorek - zatáčku před vyšehradskou skálou.

Program 106. ročníku Axa Primátorek bude zahájen sobotními rozjížďkami, finálové jízdy jsou na programu v neděli dopoledne. Hlavní finále osmiveslic mužů tradičně odstartuje ve 12:00. Prostor cíle je na Rašínově nábřeží, kde pořadatelé připravili bohatý doprovodný program. Nově například pro diváky ve spolupráci s šéfkuchařem Zdeňkem Polreichem připravili "signature dish", typické jídlo, kterým bude pražská šunka.