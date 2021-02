Praha - Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka označil koronavirus za čínskou biologickou zbraň. Prohlásil to při svém kázání v katedrále svatého Víta počátkem února, dnes na to upozornila televize CNN Prima News. Duka ve svém projevu dodal, že původ koronaviru znají všichni vojenští specialisté, ale nechtějí, nebo nemohou to říci. Proti výroku se ohradil například imunolog Václav Hořejší. Podle pražského arcibiskupství je Dukův výrok vytržený z kontextu.

Vědci se domnívají, že virus SARS-CoV-2 způsobující onemocnění covid-19 se na lidi přenesl od netopýrů nebo jiných zvířat. Nejspíše se to podle nich stalo na jihozápadě Číny. Vládnoucí čínská komunistická strana tvrdí, že virus pochází ze zahraničí. To však vědci odmítají. Až letos v lednu přijel do Číny tým Světové zdravotnické organizace, aby pátral po původu onemocnění covid-19 a snažil se zjistit, jak se koronavirus přenesl na člověka. Ve své zprávě pak uvedl, že se dopodrobna nezabýval otázkou, zda koronavirus nemohl uniknout z laboratoře, což je podle něj velmi nepravděpodobné.

"Teď, v této situaci, je nejhorší čínský virus, únik biologické zbraně. O tom jsou přesvědčeni všichni vojenští specialisté po celém světě, kteří se to buď bojí říci, nebo to nesmí říci. (...) Pro křesťany je to ale stejná situace jako předtím. Musíme překročit hranici smrti. Stejně jako po narození, kdy jsme skončili v náruči matky, tak skončíme v náruči boží," prohlásil Duka během projevu.

Proti Dukovým slovům se ohradil imunolog Václav Hořejší. "To, co jsem slyšel, je naprosto skandální. Pan kardinál se stává šiřitelem falešných zpráv. Jsem také katolík a stydím se a je mi trapně, že naše církev má v čele takového člověka," řekl CNN Prima News.

Lidé, kteří považují koronavirus za uměle vytvořený, tak podle něj mluví jen z politického nebo ideologického důvodu.

V Česku epidemie koronaviru vypukla loni v březnu, od té doby se v zemi nakazilo téměř 1,1 milionu lidí, z toho 18.430 zemřelo a téměř 979.000 se mezitím vyléčilo. Momentálně nakažených je 102.475.

Celosvětově počet úmrtí spojovaných s covidem-19 přesáhl k 15. únoru 2,4 milionu, uvádí Univerzita Johnse Hopkinse.