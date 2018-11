Liberec - Souboj sousedů v tabulce a týmů se 17 body mezi sedmým Libercem a osmou Mladou Boleslaví uzavře v pondělí program 14. kola první fotbalové ligy. Domácí po dvou zápasech bez vstřeleného gólu touží naplno bodovat, hosté zase nechtějí pokračovat v nevyrovnaných výsledcích a rádi by navázali na minulé vítězství 3:0 nad Bohemians 1905.

Liberec v posledních dvou kolech prohrál 0:1 s pražskou Slavií a remizoval bez branek v derby v Jablonci. Chuť by si rád spravil proti Boleslavi, kterou v lize třikrát za sebou porazil bez inkasovaného gólu. Doma Slovan s nadcházejícím soupeřem desetkrát po sobě neprohrál.

"Boleslav je v této sezoně nevyzpytatelná. Umí vysoko vyhrát a vzápětí vysoko prohrát. Určitě už ale budou poučení z těchto výkyvů. V posledním utkání Boleslav docela jasně po dobrém výkonu přehrála doma Bohemians 3:0. Před časem dokázala vyhrát v Jablonci také 3:0, takže to by pro nás mělo být takové varování," uvedl liberecký asistent Miroslav Holeňák. Hlavní kouč Zsolt Hornyák si odpyká druhou část disciplinárního trestu.

Boleslav měla před 14. kolem s 28 góly druhý nejlepší útok, ale s 29 inkasovanými brankami zároveň druhou nejhorší obranu. V jejích zápasech padlo v průměru téměř 4,4 gólu, což je nejvíce v lize.

"Myslím, že Liberec odehrál velmi dobrá utkání se Slavií i v Jablonci, i když v nich nevyhrál. My se snažíme o otevřený fotbal i venku, Liberec hraje podle mě také tak, proto věřím, že to bude hezké utkání. Jen bych si přál, abychom se už zlepšili v defenzivě, protože jsme hodně gólů dali, ale také jsme jich hodně dostali," řekl kouč Mladé Boleslavi Jozef Weber.

"Nechceme pokračovat na houpačce nevyrovnaných výkonů a výsledků. Vzhledem k tomu, že se liga po základní části rozdělí na skupiny a s Libercem teď máme stejně bodů, tak to bude pro obě mužstva velice důležitý zápas pro další vývoj v tabulce. Navíc je to pro zdejší region takové malé derby a pro fanoušky má o něco větší náboj," dodal Weber.

Boleslav spoléhá na nejlepšího ligového střelce Nikolaje Komličenka. Ruský útočník a bývalý hráč Liberce dal za posledních devět kol deset gólů. "Stěžejní nejspíš bude dobře pohlídat Komličenka, je to teď pro ně klíčový hráč číslo jedna. Boleslav je celkově hodně silná v ofenzivě, ale na druhou stranu má trochu problémy v defenzivě a toho musíme maximálně využít. Po nešťastné prohře se Slavií bychom doma strašně rádi zase bodovali naplno, i vzhledem k postavení v tabulce," řekl Holeňák.

Zápas začne v pondělí v 18:00.

Hlasy před utkáním:

