Duel Hradce Králové s Třincem byl kvůli díře v ledu odložen

Hradec Králové - Předehrávka 35. kola hokejové extraligy mezi Hradcem Králové a Třincem se dnes kvůli nezpůsobilé ledové ploše neuskutečnila. Ledaři v ČPP Aréně se marně snažili zacelit díru v ledu, která vznikla v obranném pásmu mezi kruhy. Utkání nemohlo být po rozbruslení zahájeno. Kluby jednají o náhradním termínu, variantou je i hned páteční duel v Třinci.

"Technickou závadu se nepodařilo vyřešit, proto bylo vzhledem k nezpůsobilosti ledové plochy dnešní utkání odloženo," uvedl královéhradecký klub na svém twitterovém účtu. Hlavní rozhodčí Pavel Hodek a Adam Kika po hodinové snaze dát plochu dohromady zápas odložili.

"Bohužel na začátku utkání, když nastoupila obě mužstva, tak jsme zjistili, že na velmi exponovaném místě v jednom obranném pásmu je díra řekněme v průměru pět až deset centimetrů a velmi hluboká," řekl Hodek stanici O2 TV Sport, která měla zápas vysílat přímým přenosem.

"Jelikož se jedná o velmi exponované místo, kde dochází k osmdesáti procentům hry v tom pásmu, tak jsme usoudili, že to není způsobilé ke hře a hrozí poměrně závažné zranění hráčů. Poskytli jsme domácímu týmu hodinu na opravu, jak nařizují řády," uvedl Hodek.

Po uplynutí hodiny se rozhodčí sešli s oběma trenéry a kapitány a společně stav plochy zhodnotili. "Bohužel ani po té hodině nebyla způsobilá ke hře, na čemž jsme se jednomyslně shodli," navázal Hodek. "Zkusili jsme to i otestovat opět po dohodě všech, ale opět jsme se bohužel propadli řádově centimetry do ledu. Když si představíte, že tam má být souboj stokilových chlapů, kteří se musí zapřít a vyvinout veškerou energii, tak za nás rozhodčí to nebyla způsobilá plocha a museli jsme zápas odložit," konstatoval Hodek.

O osudu duelu se nyní jedná. V Hradci Králové se ale kvůli problému s chlazením hrát nemůže. "Jsou nějaké návrhy a potřebujeme to rychle sladit, abychom mohli zápas v co nejkratší době sehrát. Jedna z variant je výměna pořadatelství, že bychom zítra sehráli zápas u nás," prohlásil sportovní ředitel Třince Jan Peterek.