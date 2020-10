Duda se vyslovil pro zmírnění protipotratových předpisů v Polsku

Varšava - Polský prezident Andrzej Duda dnes prohlásil, že ženy by samy měly mít právo rozhodovat, zda donosí, anebo nedonosí smrtelně poškozený plod. "Není možné, aby právo nařizovalo ženě hrdinství tohoto druhu," řekl prezident rozhlasové stanici RMF FM a poukázal na to, jaké psychické a fyzické strádání by musela snášet žena při donošení plodu se smrtelnými vadami.

Hlava státu tak podle agentury AP vybočila ze stanoviska konzervativního vedení katolické země. Sám Duda původně přivítal nález ústavního soudu, který minulý týden rozhodl, že přerušení těhotenství kvůli vážnému poškození plodu odporuje ústavě.

Následovalo sedm dnů masových protestů v polských městech proti prakticky naprostému zákazu interrupcí v katolické zemi, jejíž protipotratový zákon beztak patřil k nejpřísnějším v Evropě.

Nyní prezident zdůraznil, že je nadále pro zákaz interrupcí v případě poškození plodu, ale dodal, že by měl být přijat předpis, umožňující ženám přerušit těhotenství, pokud plod má tak závažné vady, že skutečně znemožňují život dítěte a povedou k smrti prakticky hned po narození. Právo na potrat v takovém případě by podle něj mohlo vycházet ze skutečnosti, že ústavní soud ponechal v platnosti možnost legální interrupce v případě, že těhotenství ohrožuje život či zdraví matky, v tomto případě zdraví psychické.

Minulý týden ústavní soud, složený převážně ze soudců nominovaných vládnoucí konzervativní stranou Právo a spravedlnost (PiS), shledal, že přerušení těhotenství z důvodu poškození plodu odporuje ústavě. Na tyto případy podle statistik připadalo 98 procent legálních potratů v minulých letech. Povoleny zůstávají interrupce v případě ohrožení života či zdraví matky, anebo pokud je těhotenství důsledkem znásilnění či incestu.

Polská média informovala, že někteří lidé protesty zneužili k vandalským činům, v neděli na různých místech protestující vnikli do kostelů během mší. Poté, co šéf PiS Jaroslaw Kaczyński vyzval k obraně kostelů, aktivisté krajní pravice o středeční noci napadli demonstrantky ve Vratislavy, Poznani a Bialystoku.