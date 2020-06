Duda se vrací do Liberce jako kouč hokejových dovedností a skaut

Liberec - Útočník Radek Duda bude trénovat mladé hokejisty v Liberci. Jednačtyřicetiletý bouřlivák nahradí v roli kouče hokejových dovedností a skauta u mládeže Bílých Tygrů Jana Ludviga. Návrat do Liberce v nové úloze pro Dudu s největší pravděpodobností znamená konec aktivní kariéry.

"Asi ano. Když si chodím ještě zahrát za staré pány do Letňan, pořád hokej miluji a baví mě. Zlom u mě nastal po sezoně v Chomutově, když jsme nezvládli baráž. Pak dorazíš domů a musíš si vybrat mezi hokejem a rodinou. Hokej je krásná věc, jenže když máš děti, je to pro mě smysl života," uvedl Duda na klubovém webu. Nabídky na pokračování kariéry odmítl. "Rozhodl jsem se soustředit na Benátky a postupně přejít na druhou stranu té barikády," řekl. Teoreticky by mohl ještě nastupovat za prvoligové Benátky nad Jizerou, partnerský klub Liberce.

Duda v Liberci hrál v sezoně 2012/13, v Benátkách působil ještě v minulé sezoně. V únoru ale prvoligový tým opustil a zamířil do rakouského EHC Lustenau hrajícího Alpskou ligu. Nyní se vrací. "Hokej je pro mě náboženství. Mám ho pod kůží a je to pro mě v dobrém slova smyslu droga, bez které prostě nemůžeš být. Je to v tobě 24 hodin denně, pořád o tom přemýšlíš, něco jsi získal, máš spoustu konexí... Nebylo, co jiného bych chtěl dělat," podotkl Duda.

Chce navázat na práci Ludviga, který se po třech letech vrátil do zámoří. "Johny je pro mě ikona a jsem nesmírně rád, že jsem s ním mohl přijít do kontaktu. Nebudu vymýšlet nic jiného než to, co už tady Honza otevřel. Odvedl zde fantastickou práci. Do života mi toho po osobní i pracovní stránce dal strašně moc. Nadále spolu vedeme rozhovory a řešíme hokej od A do Z. Na mně je navázat na jeho práci a snažit se být aspoň z nějaké části tak dobrý," uvedl útočník, který v extralize odehrál přes 700 zápasů za osm různých klubů.

Angažmá v Liberci bere jako začátek nové části kariéry. "Pro mě je aktuálně hlavní učit se. Mám plno zkušeností z hraní, což se teď potřebuji naučit převést do pedagogické roviny. Taky je důležité cestovat a nasávat další poznatky. Jsem typ člověka, který chce být nejlepší vždycky a ve všem. Nejvíce mě láká jednou skautovat pro NHL," dodal Duda, jenž v zámoří dva roku jako junior působil.