Duda řekl, že je připraven postavit novou železnou oponu

Riga - Polský prezident Andrzej Duda dnes prohlásil, že je připraven postavit železnou oponu až do mraků, pokud za východní hranicí bude agresivní stát prahnoucí zabíjet a zotročovat své sousedy. Učinil tak v narážce Rusko, které téměř před rokem napadlo Ukrajinu, informovala agentura PAP. Duda se v Rize se svým lotyšským protějškem Egilsem Levitsem zúčastnil debaty s experty věnované bezpečnostním otázkám.

"Jsem připraven na to, že železná opona bude znovu spuštěna, pokud budeme mít za východní hranicí co do činění s agresivním státem, který chce zabíjet své sousedy, zabrat jejich území a odebrat jim svobodu. To já jsem připraven postavit železnou oponu až do mraků, jen abychom si je udrželi daleko od nás," prohlásil Duda. Učinil tak podle agentury PAP v reakci na výzvy, aby nepřipustil spuštění nové železné opony, která za takzvané studené války rozdělovala západ a východ Evropy.

"Ať si Rusko nechá svůj ruský svět pro sebe, jestli se Rusům líbí. Nám se nelíbí," řekl Duda. Věří, že i díky členství v Severoatlantické alianci bude Polsko s to odolat všem pokusům o ovládnutí cizí vládou.

Polsko, které od počátku ruské invaze na Ukrajinu patří mezi hlavní spojence Kyjeva, vynaloží podle Dudy veškeré úsilí, aby nevypukla válka, která by postihla celý region. Proto buduje odstrašující vojenské síly a zvětšuje výdaje na obranu, které nedávno překročily dvě procenta hrubého domácího produktu. Letos podle hlavy státu zřejmě dosáhnou čtyř procent HDP.