Duda: Raketu, která zasáhla Polsko, patrně vystřelili Ukrajinci, šlo o nehodu

Varšava - Raketu, která v úterý zasáhla obec Przewodów na východě Polska poblíž ukrajinských hranic a vyžádala si v ní dvě oběti, patrně vystřelila ukrajinská protivzdušná obrana, řekl dnes podle tiskových agentur polský prezident Andrzej Duda. Podle něj nic nenasvědčuje tomu, že šlo o úmyslný útok. Pravděpodobně se tak jednalo o nehodu. Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki uvedl, že Polsko možná po úterním incidentu nakonec nebude muset aktivovat článek 4 Severoatlantické smlouvy. Ukrajinská armáda podle amerických médií sdělila spojencům, že se v oblasti pokoušela sestřelit ruskou raketu.

"Střela, která dopadla na polské území, byla pravděpodobně ruským výrobkem ze 70. let. Nemáme ale žádné důkazy, že byla vypálena z Ruska. Je vysoce pravděpodobné, že patřila ukrajinským obranným silám," citovala prezidenta polská tisková agentura PAP. Duda podle agentury Reuters dodal, že patrně šlo o protiletadlovou raketu S-300.

"Ruské rakety dopadaly na západní část Ukrajiny a ta se bránila," podotkl také podle serveru wiadomości.pl. Duda. Ukrajina se v úterý stala terčem masivních ruských útoků cílících na její energetickou infrastrukturu. Podle Kyjeva šlo o nejrozsáhlejší ruské údery od začátku války.

Také americký prezident Joe Biden dříve řekl, že soudě podle trajektorie nejspíše střela z Ruska neletěla. Rakety S-300 ruské výroby používají ve válce na Ukrajině obě strany.

Ukrajinská armáda sdělila Washingtonu a dalším svým spojencům, že se v době dopadu střely do Polska pokoušela ve stejné oblasti sestřelit ruskou raketu. Stanici CNN to řekl nejmenovaný americký činitel, podle kterého měla tato informace vliv na americké hodnocení situace.

Varšava stále zvažuje možnost aktivování článku 4 Severoatlantické smlouvy, ale zdá se, že to nakonec možná nebude potřeba, sdělil polský premiér Morawiecki, který vystoupil na stejné tiskové konferenci jako Duda. Aktivace článku by znamenala, že členové NATO by zahájili formální konzultace, na nichž by projednali, zda existuje pro Polsko hrozba a jakým způsobem jí lze čelit.

Rusko několikrát popřelo, že by mělo s úterním incidentem cokoli do činění. Ukrajinská prezidentská kancelář ale uvedla, že z incidentu je v první řadě potřeba vinit Rusko, které válku na Ukrajině rozpoutalo.

Také polský expremiér a šéf opoziční strany Občanská platforma Donald Tusk sdělil, že v politickém smyslu je Rusko za úterní incident stoprocentně odpovědné, informoval portál onet.pl. Tusk podtrhl, že příčinou tragická události v Przewodówe byl rozsáhlý ruský útok na Ukrajinu.

Polsko posílí ostrahu vzdušného prostoru, řekl Morawiecki, vyzval ke klidu

Polsko s pomocí zahraničních expertů pokračuje ve vyšetřování příčin úterní exploze na východě země, řekl dnes polský premiér Mateusz Morawiecki. Podle ministerstva zahraničí ve Varšavě v obci Przewodów několik kilometrů od hranic s Ukrajinou dopadla raketa vyrobená v Rusku. Morawiecki řekl, že Polsko posílí ochranu svého vzdušného prostoru a že se svými spojenci konzultuje možnost použití článku 4 Severoatlantické smlouvy.

Při výbuchu v úterý zahynuli dva lidé. "Na místě několik hodin pracují naše bezpečnostní složky," řekl Morawiecki. Kromě některých vojenských jednotek má zvýšenou pohotovost policie, pohraniční stráž a hasiči. Premiér také řekl, že Polsko zůstává v kontaktu s Ukrajinou. Její prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý řekl, že raketu odpálilo Rusko.

Morawiecki Poláky vyzval, aby zachovali klid a nenechali sebou manipulovat. "Musíme se opírat o fakta," řekl.

Polské ministerstvo zahraničí si kvůli tomuto incidentu předvolalo ruského velvyslance, aby podal vysvětlení. Dnes se v Bruselu sejdou velvyslanci členských zemí NATO.

Německo nabízí Polsku pomoc a prodlouží obrannou misi na Slovensku Německo po úterním dopadu rakety na polské území nabídlo Varšavě pomoc s protivzdušnou obranou země, tamní nebe mohou pomáhat hlídat německé stíhačky. Dnes to na tiskové konferenci v Berlíně řekl mluvčí německého ministerstva obrany. Ten také oznámil, že německé systémy protivzdušné obrany Patriot na Slovensku zůstanou nejméně do konce roku 2023. Polský prezident Andrzej Duda dnes prohlásil, že raketu zřejmě vypálila ukrajinská protivzdušná obrana a že incident nebyl záměrný. Mluvčí německé vlády řekl, je třeba událost plně objasnit a že je nutné vyvarovat se rychlých soudů na adresu Kyjeva. Spolkový kancléř Olaf Scholz, ministryně obrany Christine Lambrechtová a šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková vyjádřili Varšavě podporu již v prvních hodinách po incidentu, který si vyžádal dva mrtvé. Podporu dnes přislíbili i mluvčí německé vlády a ministerstev. "Jako okamžitou reakci na události v Polsku nabízíme Polsku posílení vzdušné ochrany leteckým hlídkováním. To se může uskutečnit již od zítřka, pokud si to bude Polsko přát," řekl mluvčí německého ministerstva obrany o možnosti, že by německé stroje Eurofighter pomáhaly hlídat polský vzdušný prostor. Doplnil, že taková mise může začít okamžitě, neboť německé stroje nemusí být přemístěny do Polska, ale mohou vzlétat z německých základen. Ještě dnes o tom chce Lambrechtová hovořit se svým polským kolegou Mariuszem Blaszczakem. Na německou podporu může dále spoléhat i Slovensko. "Ministryně obrany Christine Lambrechtová rozhodla o prodloužení mise na Slovensku nejméně do konce roku 2023," řekl mluvčí německého ministerstva obrany o nasazení německých systémů Patriot na Slovensku. Dodal, že vyloučeno není ani pokračování mise v roce 2024. Novináře na dnešní tiskové konferenci zajímalo, zda nebudou mít na vztahy Berlína a Kyjeva vliv původní vyjádření ukrajinských představitelů včetně prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že za dopadem rakety na Polsko je Rusko. Vládní mluvčí řekl, že je třeba počkat na objasnění incidentu. Varoval také před vynášením rychlých soudů nad Ukrajinou. "Je třeba vzít v úvahu, jak masivnímu ruskému bombardování Ukrajina čelí. Situaci musíme hodnotit velmi opatrně," řekl. Vyvozovat předčasné závěry dnes odmítl i Scholz, poznamenal ale, že hlavní odpovědnost nese Rusko. "Jedno je jasné - nic z toho by se nestalo, kdyby Rusko nevedlo proti Ukrajině útočnou válku," napsal kancléř na twitteru německy a polsky. Vládní mluvčí rovněž odmítl, že by úterní incident mohl donutit státy Severoatlantické aliance vytvořit nad Ukrajinou či její částí bezletovou zónu. "Zřízení bezletové zóny by znamenalo velké riziko bezprostředního konfliktu mezi NATO a Ruskem. Jsme jednotní v tom, že takovému střetu chceme předejít," řekl.