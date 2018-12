Chomutov - Jubilejní 700. zápas v nejvyšší soutěži dnes v dresu Chomutova odehrál hokejový útočník Radek Duda. Po jeho skončení se mohl radovat z výhry 4:3 po samostatných nájezdech, samotný milník ale neřešil.

"Vnímal jsem to jako každý jiný zápas. Já na statistiky moc nejsem, jenom dělám svoji práci. Je to jenom číslo. Spíš si vážím toho, že mi rodiče dali možnost dělat koníček, zábavu, sport, který mě celý život baví a naplňuje. Nikdy jsem nečekal, že kluk z Chodova, kde není ani zimní stadion, odehraje takové číslo v extralize," řekl Duda.

Odchovanec Sokolova debutoval v extralize v dresu Sparty v sezoně 1997/1998. "První zápas jsem odehrál na Spartě v sedmnácti letech. Tenkrát nás vzal pan Lener a nasadil do play off proti Vítkovicím. Hrál jsem s Patrikem Štefanem a Péťou Havelkou," vzpomínal.

Během dlouhé kariéry vystřídal osm extraligových klubů. Hrál za obě pražská "S", Plzeň, Hradec Králové, Liberec, Litvínov, Karlovy Vary a Chomutov. "Každá organizace mi něco dala, ať už v dobrém nebo špatném. Kdyby mi bylo u téhle otázky dvacet nebo třicet, odpověď by asi byla jiná. Teď, když mám čtyřicítku na krku, vzpomínám na všechny kluby rád," uvedl útočník, který čtyřicátiny oslaví v lednu.

"Udělal jsem si všude hodně kamarádů a přátel, což je na tom to krásné. Když se kamkoliv vrátím, poznávám tamní tváře a jsou tam lidé, které mám rád," řekl Duda.

Do Chomutova přišel letos v průběhu sezony poté, co předešlé dva roky hrál v Německu v druhé lize. Piráti věří, že stejně jako předtím Litvínovu pomůže zlepšit výsledky. A zachránit nejvyšší soutěž. Tentokráte by ale byl rád, kdyby se to povedlo bez startu v baráži.

"Jsme v půlce sezony a nabíráme vodu, kterou jestli chceme vylít a skočit nahoru, musíme všichni změnit trošku svůj hokej. Scénáře zápasů jsou pořád stejné. Jsme schopní si je během tří minut prohrát. Je to v koncentraci a hlavách, to bude do zbytku sezony nejdůležitější. Nesmíme přemýšlet o tom, co bude, ale snažit se tomu nejhoršímu vyhnout," podotkl Duda.

I proto je rád, že nyní čeká extraligu reprezentační přestávka. "Pauza nám přišla vhod. Pár zápasů dozadu jsem cítil z kabiny, že už se moc nevěnujeme hokeji, ale spíš věcem mimo. Teď je načase tenhle nepořádek uklidit a soustředit se na hokej," dodal Duda, který má za sebou angažmá v Rusku, Švédsku, Švýcarsku, Finsku, Německu a v juniorském věku hrál i v zámoří.