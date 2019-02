Praha - Nová důchodová komise by měla mít v brzké době představu o tom, jakým směrem by se v příštích letech mohly ubírat úpravy důchodového systému. Možnost shody mezi politickými stranami, akademiky, zaměstnavateli či odbory by měly naznačit výsledky dotazníku, který dnes dostali všichni členové. Odpovědět by měli na to, jaká by podle nich měla být míra solidarity a zásluhovosti, podíl výdajů na HDP či poměr penze ke mzdě. Novinářům to po prvním jednání důchodové komise řekly její předsedkyně Danuše Nerudová a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

"Zjistíme mantinely, ve kterých se pohybujeme. Budeme vědět, jakou míru konsensu v jednotlivých oblastech potřebujeme najít, aby návrh mohl být realizován, a to po dlouhou dobu. Nemůžeme dělat opatření, která budou v platnosti dva tři roky," řekla šéfka komise, rektorka Mendelovy univerzity Nerudová. Podle ní by výsledkem dotazníků měla být "mapa priorit příjmové stránky".

Podobnou mapu o představách politických stran o systému penzí sestavila už předchozí komise Martina Potůčka v minulém volebním období za vlády Bohusklava Sobotky (ČSSD). Nerudová uvedla, že výsledky a zjištění její tým využije.

Komise, v níž zasedá 44 politiků z parlamentních stran, zástupců zaměstnavatelů, odborů, úřadů, akademiků i neziskových organizací, na svém prvním jednání řešila hlavně organizační věci. Scházet se bude jednou měsíčně. Zaměřit by se měla na řešení nižších penzí žen, dřívější důchod pro vybrané profese, příjmy systému a pozůstalostní penze. Zadání kritizovali opoziční politici i experti. Podle nich by tým měl řešit hlavně kroky k udržitelnosti důchodové soustavy a věnovat se příjmové otázce.

"Červená linka, která se vinula celým jednáním, je shoda na tom, že musíme řešit příjmovou stránku. Na tom se shodli všichni napříč politickým spektrem. Konečně si uvědomujeme, že skutečně jsme v hodině dvanácté, ne-li po ní. Je potřeba se systémem něco udělat a adaptovat ho na potřeby 21. století," dodala Nerudová.

Sněmovní sociální výbor komisi už vyzval, aby se zaměřila hlavně na příjmy a udržitelnost. Podle poslance ODS Jana Bauera připomíná příjmová stránka yettiho. "Hodně se o ní mluví, ale zatím to nikdo nechce řesit," řekl Bauer. Obává se, že se v komisi budou řešit spíš dílčí části důchodového systému.

Také podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se komise zaměřuje spíš na dílčí záležitosti. Poslankyně míní, že tři ze čtyř témat by se dala řešit při jednání přímo ve Sněmovně a tým by se měl věnovat hlavně příjmům. "Měli bychom se připravit na dobu, kdy půjdou do důchodu početné ročníky, takzvané Husákovy děti. Potom bude hrát roli spíš to, jestli na důchody budou peníze, než to, jestli jsou penze spravedlivé," řekla Pekarová Adamová. Podle ní má komise nejvýš rok na předložení návrhů ke zlepšení příjmů, aby se záměry stihly do voleb v roce 2021 prosadit.

Příjmová stránka zajímá nejvíc i Piráty. "Musíme najít něco, co zajistí, aby se systém nezhroutil a lidé v produktivním věku měli v budoucnu důstojné důchody," řekl poslanec Tomáš Martínek (Piráti). Podle něj by příjmy mohly plynout z případné digitální daně či ze zdanění konopí.

Maláčová předpokládá, že se každému tématu bude tým věnovat na dvou či třech zasedáních. K příjmům a udržitelnosti systému by se tak mohl dostat případně koncem tohoto roku. Na březnovém jednání se komise zaměří na nižší penze žen. Dostat by měla od ministerstva práce pět variant řešení.

Dnešní jednání si ministryně pochvalovala, podle ní bylo konstruktivní. "Myslím, že se vysoký podíl žen projevil v efektivnosti," dodala. Ženy tvoří něco přes třetinu členů komise.

Místopředsednické posty připadly expertovi na sociálněpojistné systémy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Martinu Holubovi a šéfce odboru financování kapitol státního rozpočtu ministerstva financí Marii Bílkové, která byla v minulosti generální ředitelkou úřadu práce a loni krátkou dobu politickou náměstkyní exministryně práce Jaroslavy Němcové (ANO).