Důchodová komise se vrátí k debatě o reformě penzí v ČR

Praha - Důchodová komise se dnes vrátí k debatě o případné reformě penzí v Česku. Diskutovat by mohla o dopadech koronavirové krize na důchodový systém, o dřívějších návrzích na rozdělení nynějšího veřejného systému na dva pilíře i o zajištění příjmů.

Důchodový systém byl v posledních třech letech v přebytku. Důvodem byla dobrá kondice české ekonomiky s vysokou zaměstnaností a růstem výdělků. Od začátku letoška jsou výdaje na penze ale každý měsíc vyšší než příjmy. Podle údajů ministerstva financí letos na konci května propad činil 8,95 miliardy korun.

Podle Národní rozpočtové rady jsou české veřejné finance dlouhodobě neudržitelné, a to hlavně kvůli důchodovému systému. Koronavirová krize s rostoucím schodkem rozpočtu stav ještě zhoršila. Česko se tak podle expertů bez penzijní reformy neobejde. Nechalo si k ní vypracovat analýzu od Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Závěrečnou zprávu by mohla ČR dostat v příštích týdnech.

Komise v minulém roce navrhla rozdělení nynějšího veřejného pilíře na dva. Z nultého by se vyplácel solidární základní důchod z daní, z prvního by se z odvodů poskytovala zásluhová část podle odpracovaných let a výdělků. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) představila tři varianty nastavení, které se liší výší základní penze a započítáním bonusů za děti či přesluhování. První dva modely výdaje do budoucna zvedají.

Příjmy komise zatím neřešila. Šéfka týmu Danuše Nerudová naposledy uvedla, že by se další jednání mohlo týkat soukromého spoření a že by ráda víc do debaty zapojila i resort financí. Už dřív řekla, že by reformu penzí měla provázet reforma daní.