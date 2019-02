Praha - Nová důchodová komise se v pátek sejde na svém prvním zasedání. Tým 44 zástupců parlamentních stran, úřadů, odborů, zaměstnavatelů, univerzit a neziskových organizací by se měl věnovat hlavně organizačním záležitostem. Dohodnout by se měl podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) na způsobu své práce, debatovat by pak mohl i o zprávě Národní rozpočtové rady o udržitelnosti penzí či o výsledcích demografických analýz.

K vytvoření odborného týmu pro reformu se vláda ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše (ANO) s podporou komunistů zavázala v programovém prohlášení. Nová komise má podle vládního programu připravit řešení se "standardem plošného zabezpečení na principu solidarity" a posílením zásluhovosti i s motivací ke spoření na stáří.

Maláčová komisi pro spravedlivé důchody představila na konci ledna. Podle ní nemá řešit reformu systému, ale nespravedlnosti v něm. Zaměřit se má nejdřív na nižší penze žen a možnost dřívější penze pro lidi v náročných profesích, pak na příjmy důchodové soustavy a pozůstalostní důchody. Podle statutu a jednacího řádu má komise hodnotit hlavně návrhy ministerstva práce, některou z navrhovaných variant má pak doporučit. O penzijní reformě se v žádném z materiálů nepíše.

Zadání, na kterém se shodly ANO a ČSSD, už kritizovali zástupci opozice i ekonomové. Podle nich řešení nižších penzí žen a dřívější důchod pro vybrané profese reformu nepředstavují, vládní strany své záměry mohou projednat s ostatními stranami v Parlamentu a tým by se měl zaměřit hlavně na zajištění příjmů systému a poměr důchodu ke mzdě.

Česká společnost stárne a seniorů přibývá. Nyní lidé nad 65 let tvoří necelou pětinu obyvatel, na počátku 40. let by to měla být zhruba čtvrtina a od 60. let kolem 29 procent.

Resort práce spočítal, že beze změn by se systém penzí mohl propadnout do výrazného deficitu po nástupu silné generace 70. let do důchodu, tedy takzvaných Husákových dětí. Při schváleném zmrazení důchodového věku na 65 letech by schodek mohl v roce 2060 činit 3,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP). V dnešních částkách by tak výdaje převýšily příjmy asi o 172 miliard korun. Takzvaný náhradový poměr, tedy poměr průměrné penze k průměrnému výdělku, by postupně klesl asi na 36 procent. Nyní je pod 40 procenty.

K podobným závěrům dospělo ve svých propočtech i ministerstvo financí či Národní rozpočtová rada. Ta si za to vysloužila ostrou kritiku od premiéra Babiše i odborů či zaměstnavatelů. Její výsledky označili za strašení veřejnosti.

Ministryně práce na prvním zasedání komise přece jen volání po reformních snahách vyhoví. Politici dostanou dotazník, který by se měl týkat představ o udržitelnosti penzí. "Doufám, že se nám podaří v dohledné době - dokážu si představit tak do sedmi, do deseti dnů - dostat dotazníky vyplněné zpět, abychom se mohli odrazit od představ, jak by měl být penzijní systém reformován. Zatím slyšíme velmi obecné fráze o důchodové reformě. Mně z prohlášení vyplývá, že si každý představuje něco jiného," řekla Maláčová. Podle ní by odpovědi měly ukázat, jaký důchod považují strany za důstojný, jaký by měl být podíl výdajů na HDP či jak by se řešila situace lidí, kteří si z nízkého příjmu nemohou na stáří spořit.

Komise, jíž předsedá rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, by se měla scházet každý měsíc. Podle ministryně by v březnu na svém druhém zasedání tým měl probírat návrh řešení nižší penze žen. Dostat by měl od ministerstva práce pět scénářů. Podle legislativního plánu vlády má ministerstvo práce důchodovou novelu mít hotovou v červnu.