Praha - Návrhy na srovnání nižších penzí žen s penzemi mužů by se měla dnes zabývat komise pro spravedlivé důchody. Ministerstvo práce jí předložilo pět variant řešení ve státním důchodovém systému a dvě mimo něj. Resort navrhuje třeba zvýšit ženám důchod za každé dítě, jinak valorizovat penze žen a mužů či zavést novou sociální dávku. Úplné srovnání by si vyžádalo ročně dodatečně zhruba 32 miliard korun.

Ženy mají v průměru o pětinu nižší penzi než muži. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) senioři na konci loňska dostávali průměrně 13.683 korun, seniorky 11.281 korun. Podle analýzy ministerstva práce za třetinu rozdílu může to, že ženy odcházejí podle počtu vychovaných dětí do důchodu dřív. Odpracují tak méně let a odvedou menší částku. Ze dvou třetin jsou pak na vině nižší výdělky žen. V průměru vydělávají o pětinu méně než muži.

Ministerstvo navrhuje za každé vychované dítě zvýšit penzi o paušální částku. Procentní díl penze, v němž se odráží počet odpracovaných let a výdělky, by se mohl za každé dítě násobit určitým koeficientem. Za dobu péče by se mohly také započítávat odvody z fiktivního výdělku. Penze žen a mužů by se mohly jinak valorizovat. Děti by mohly převést část svých odvodů či daní do důchodu rodičů. Mimo státní důchodový pilíř by se těm, kteří pečují o děti, dával zvláštní státní příspěvek k penzijnímu spoření. Vzniknout by mohla také nová sociální dávka.

Právníci ministerstva práce upozornili už předem na to, že pokud by se opatření týkala jen žen, narušily by se zřejmě ústavní zásady rovnosti a úpravy by se pravděpodobně musely záhy zas zrušit. Na narušení rovného zacházení poukazovali i někteří členové komise. Podle řady z nich by se tým měl zaměřit hlavně na opatření k udržitelnosti důchodů do budoucna, kdy bude v penzi početná generace takzvaných Husákových dětí ze 70. let.