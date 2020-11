Důchodová komise projedná analýzu OECD k reformě penzí

Praha - Důchodová komise se dnes chystá projednávat analýzu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) k české důchodové reformě. Debatovat by mohla i o návrhu reformních změn. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) před týdnem oznámila, že připravovaný zákon s úpravou penzijního systému představí nejpozději v prosinci.

Komise se s předběžnými závěry analýzy OECD seznámila už na svém posledním jednání na začátku července, nyní má výslednou zprávu. OECD Česku doporučuje pokračovat ve zvyšování důchodového věku podle prodlužování života. Stát by měl zvážit placení části penze z daní. Víc by měli začít do důchodového systému přispívat živnostníci, jejich odvody by se měly sladit s odvody zaměstnanců. Zkrátit by se měla povinná doba pojištění pro získání penze. Posílit by se mělo spoření na stáří.

Podle OECD je průměrný příjem seniorů ve srovnání s průměrným příjmem v zemi i přes vysoké odvody v Česku nízký. V důchodovém systému je vysoká míra přerozdělování a penze jsou velmi nivelizované. OECD proto také doporučuje zvednout důchod lidem s nadprůměrným výdělkem.

Podle Maláčové analýza OECD potvrdila správný směr českého návrhu. Ten počítá s rozdělením důchodového systému na dva pilíře. Z nultého by se vyplácela solidární část penze z daní, z prvního pak zásluhový díl z odvodů. Komise jednala i o zkrácení povinné doby pojištění pro získání penze či zvýšení odvodů živnostníků. Odsouvání důchodového věku Maláčová odmítá.

Podle expertů i některých politiků je český důchodový systém kvůli stárnutí beze změn neudržitelný a propadne se do deficitů. Komise sklízela dosud kritiku za to, že se zabývala spíš návrhy, které výdaje zvedají. Zajištění příjmů příliš neřešila.