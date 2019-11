Důchodová komise jednala o nastavení případné minimální penze

Praha - Důchodová komise dnes debatovala o zásadách nastavení případného minimálního důchodu v Česku. Propočty a simulace i s dopady na státní rozpočet by měla dostat v lednu. Na tiskové konferenci to po jednání Komise pro spravedlivé důchody řekla její předsedkyně Danuše Nerudová. Konkrétní částky minimální penze nechtěla zatím předem přibližovat. Zástupci politických stran po zasedání novinářům řekli, že se mluvilo o případné minimální penzi ve výši 30 procent průměrné mzdy.

Podle statistického úřadu průměrná hrubá mzda v prvním pololetí činila 33.297 korun. Česká správa sociálního zabezpečení na konci června vyplácela přes 2,89 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních penzí. Starobních důchodců bylo téměř 2,41 milionu. Své důchodové systémy mají i vnitro či obrana.

"V navrhovaném materiálu byly tři varianty. Variantou taktéž bude ta, kdyby byl nulový dopad na veřejné finance. Ukazovali jsme rozpětí asi 10.000 až 11.000 korun (minimální penze). Vše je činěno s ohledem na stav veřejných financí. Budou se rozpracovávat jednotlivé modely a v tuto chvíli bych nerada predikovala, zda ta částka bude 10.000, 6000, 11.000," uvedla Nerudová. Zdůraznila, že o konkrétních technických parametrech bude komise jednat 10. ledna, kdy by měla mít k dispozici propočty.

Komise se na minulém jednání dohodla na tom, že by se měly připravit podrobnější podklady k případnému rozdělení nynějšího veřejného důchodového pilíře na dva. Z nového nultého pilíře by se hradila solidární část penze z daní, tedy minimální důchod. Z prvního pilíře by pak lidé dostávali zásluhovou část důchodu, která by se platila z vybraného pojistného. Nerudová řekla, že toto rozdělení představuje "nejčistší variantu", výsledkem může být ale model "něco mezi".

Komise jednala i o dřívější penzi náročných profesí. Podle Nerudové se debata vedla o tom, že by se za každých deset let rizikové práce mohl věk odchodu do penze snížit o rok. Týkat by se to mohlo pracovníků v takzvané čtvrté kategorii, jimž hrozí v zaměstnání vážné ohrožení zdraví i s používáním ochranných pomůcek. Zaměstnavatelé by u nich platili vyšší odvody. Záležitost by měla nyní řešit koalice a tripartita, komise se k ní už vracet nebude.