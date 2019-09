Důchodová komise bude jednat o řešení nižších penzí pečujících

Praha - Důchodová komise bude dnes pokračovat v jednání o návrzích na dorovnání nižších penzí lidí, kteří pečují o děti či blízké. Měla by hledat shodu na řešení pro nynější i budoucí důchodce a důchodkyně. Komise pro spravedlivé důchody se schází popáté. O nižších penzích pečujících začala debatovat už v březnu.

Menší penze mívají v Česku ženy, a to v průměru zhruba o pětinu. Mohou za to jejich nižší výdělky, a to často právě kvůli péči o děti a stárnoucí rodiče. Dalším důvodem je dřívější odchod do důchodu podle počtu potomků. Na konci prvního čtvrtletí podle údajů České správy sociálního zabezpečení průměrný důchod seniora činil 14.697 korun a seniorky 12.182 korun.

Komise už jednala o tom, že by se penze za dobu opatrování blízkých mohla pečujícím vypočítávat ne z jejich nízkého výdělku, ale z průměrné mzdy. Debata se vedla i o prodloužení takzvané vyloučené doby za péči o dítě do jeho devíti let. Nyní je to do čtyř let. Podle některých členů komise by změna usnadnila rodičům návrat do práce. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) novinářům řekla, že věří, že komise dnes téma uzavře. Šéfka resortu práce se jednání nezúčastní. Jede na pracovní návštěvu do Středočeského kraje.

Komisi pro spravedlivé důchody tvoří čtyři desítky zástupců parlamentních stran, úřadů, odborů, zaměstnavatelů, univerzit a neziskových organizací. Poprvé se sešla letos v únoru. Zabývala se rozdíly v penzích mužů a žen, dřívějším důchodem pro náročné profese či nastavením spoření ve třetím pilíři.