Důchodce z Českých Budějovic vytvořil betlém s postavami z Lipenska

Dolní Vltavice (Českokrumlovsko) - Betlém s lipenskými motivy a osobnostmi z regionu i z jiných míst vytvořil českobudějovický důchodce Jan Tlášek. Ze žaludů a dubových větviček vyrobil například postavu známého vodního záchranáře, místní otužilkyni nebo model zříceniny Vítkova Hrádku. Součástí betlému jsou ale také biatlonistka Markéta Davidová nebo bývalý hokejista Jaroslav Pouzar. Tlášek dnes model představil novinářům.

"Není to vážný betlém. Spíš to je pro zábavu, aby se na to lidé dívali na Silvestra. Práce na něm mi trvala přibližně rok, v lednu jsem ho začal dělat a v listopadu dokončil," uvedl Tlášek. Dílo vytvořil doma v Českých Budějovicích. Následně jej převezl do hotelového resortu Relax v Dolní Vltavici u lipenské přehrady, kde bude vystavený do konce prosince.

"Součástí betlému je třeba Adéla Černá a Petr Beneš, kteří provozují kemp v Černé v Pošumaví, nebo Bohumil Jahn, což je rolbař z Frymburku, který dříve létal airbusem,“ uvedl Tlášek. Rád pracuje i s detaily, proto například Jahn drží v ruce mapu okolí lipenské přehrady.

Tlášek uvedl, že výběr postav, které do betlému vytvořil, je zcela nahodilý. "Kdo mě napadne, toho tam dám. Například jsem nedávno jel v Českých Budějovicích na kole a najednou mě předjely dvě jeptišky. Jakmile jsem je viděl, napadlo mě, že by se jejich figury dobře dělaly. Tak jsem do betlému hned jednu jeptišku přidal," uvedl.

Tlášek je původní profesí elektrikář, ale k tvůrčí činnosti měl vždycky blízko. V minulosti například stavěl modely letadel. Na tvorbě betlému si našel i svůj vlastní postup. Pracuje s epoxidovým lepidlem a žaludy vždy musí očistit benzinem, aby z nich odstranil mastnotu. "Tavicí pistolí, kterou většinou lidé používají na přilepení různých ozdob, mi to nešlo," řekl šestasedmdesátiletý muž, který velkou část roku tráví na Šumavě a okolí lipenské přehrady.

První podobný betlém s lokální tematikou vytvořil Tlášek už před rokem. Tehdy třeba zobrazil zmenšený model Stožecké kaple nebo části Schwarzenberského kanálu. Letos vytvářený model bude po ukončení expozice v Dolní Vltavici trvale umístěn v objektu zříceniny Vítkova Hrádku. "Já bych si to doma dal někam na skříň a vlastně na to ani pořádně nemám místo. Na Vítkově Hrádku to bude mít větší smysl, akorát si to musí schovat pod nějaké sklo, protože to je jemná věc," uvedl.

Nápad na betlém vznikl loni po rozhovoru s předsedou Turistického spolku Lipenska Jiřím Mánkem. "A jsem nadšený z toho, jak to dopadlo. Hlavně proto, že je betlém vázaný do okolí lipenské přehrady, kde se nachází spousta zajímavých míst a výjimečných lidí," řekl Mánek.