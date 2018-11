Haag - Devětašedesátiletý muž z Nizozemska se chce nechat úředně o dvacet let "omladit". Tvrdí, že se svým datem narození se necítí dobře a je kvůli svému věku diskriminován. O neobvyklém případu na svých internetových stránkách informuje britský The Guardian.

Emile Ratelband žaluje úřady, že mu v dokladech odmítly upravit rok narození. U soudu v Arnhemu vysvětlil, že kvůli tomu, že jeho oficiální věk neodráží jeho skutečný psychický stav, má problém najít práci i vztah. Svůj problém přirovnal k transgenderové osobě, která se neidentifikuje s pohlavím, které získala při narození. Proto chce, aby mu úřady změnily současné datum narození z 11. března 1949 na 11. března 1969.

"V 69 letech mám omezené možnosti. Ve 49 si mohu koupit nový dům, jezdit jiným autem," tvrdí Ratelband. "Když na (seznamovací aplikaci) Tinderu uvedu, že mi je 69, nikdo se mi neozve. Když řeknu, že mi je 49, tak s tím, jak vypadám, budu ve skvělé pozici," myslí si muž, kterému prý lékaři řekli, že má tělo ve stavu jako pětačtyřicátník. Tento motivační řečník si také stěžuje, že firmy nechtějí najímat někoho v důchodovém věku jako poradce.

Soudce, který se jeho případem zabýval, připustil, že možnost nechat si změnit pohlaví přišla teprve s vývojem zákonů. "Souhlasím s vámi: před mnoha lety bychom si mysleli, že něco takového (jako změna pohlaví) je nemožné," uvedl. A Ratelbanda se zeptal, co by jeho rodiče řekli na to, že si ze života nechal vymazat 20 let. "O koho by se v letech 1949 až 1969 starali, kdo by byl tím malým chlapcem?," chtěl soudce slyšet. Ratelband na to odpověděl, že jeho rodiče už nežijí.

Změna roku narození by podle Ratelbanda také byla dobrou zprávou pro vládu, protože by se vzdal nároku na penzi do doby, než znovu dosáhne důchodového věku.

Soud má vynést rozsudek v tomto případu během čtyř týdnů, píše na svých internetových stránkách The Daily Telegraph.