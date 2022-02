Dubovská spěchala po závodu domů, ve Světovém poháru se chce vrátit do desítky

Jen-čching (Čína) - Jen pár hodin po třináctém místě v olympijském slalomu už měla Martina Dubovská sbaleno a mířila z hor na pekingské letiště. Doma se chce co nejlépe připravit na závěr sezony Světového poháru a vrátit se do elitní desítky

Dubovská přijela na svoji třetí olympiádu pouze na slalom. Třináctým místem si vylepšila maximum, dvaadvacátou pozici ze Soči 2014, a spěchala domů. "Máme v pět, šest odchod z vesnice, mám co dělat," říkala ještě pod svahem v Jen-čchingu.

Na otázku, jestli není devětadvacetileté lyžařce líto, že hry tak brzy opouští, řekla: "Víte co? Měli jsme dohodu, že když budu do tří, tak zůstáváme. Nebyla jsem, tak musím jet domů."

Z Číny si třinecká rodačka žijící v Liptovském Mikuláši odváží dobrý pocit. Závod se jel pro ni za ideálních podmínek. "Sníh jenom na sjezdovce, krásné počasí a můžete chodit v teniskách. A perfektní tratě. Začátky byly tady taky hrozné, ale dneska ideální den," řekla.

V prvním kole jí ztuhly nohy a byla šestnáctá, po druhém si o tři místa polepšila. "Tušila jsem, že to byla dobrá jízda, až na jednu chybu. Když jedu dobře, cítím to," uvedla. A měla radost, že po dojetí svítil její čas zeleně, což znamená, že vede.

"Konečně. Naposledy se mi to podařilo v Levi, když jsem byla devátá s padesát šestkou," připomněla listopad 2019, kdy se ve finském středisku s vysokým startovním číslem poprvé dostala ve slalomu do desítky.

Dobrý pocit by si ráda přenesla do zbylých dvou slalomů Světového poháru. "Doufám, že závěr sezony trochu vylepším, že znovu padne Top 10," přeje si před závody v Aare 12. března a ve finále seriálu ve Francii o týden později. V desítce slalomu ve Světovém poháru figurovala pětkrát, naposledy loni, kdy si šestým místem v Levi vylepšila maximum. "Mám co na práci," řekla.