Dubovská šokovala 9. místem v Levi, Shiffrinová má rekord

Levi (Finsko) - Senzační deváté místo obsadila slalomářka Martina Dubovská v závodu Světového poháru ve finském Levi. Sedmadvacetiletá česká lyžařka si dnes výrazně vylepšila dosavadní maximum mezi elitou, kterou byla 18. příčka ze Semmeringu z prosince 2016. Rekordní 41. pohárový triumf ve slalomu vybojovala obhájkyně malého i velkého křišťálového glóbu Američanka Mikaela Shiffrinová.

Čtyřnásobná mistryně světa Shiffrinová konkurenci deklasovala téměř o dvě sekundy, Dubovskou o více než tři a půl. V historické tabulce slalomářských hvězd překonala o jedno vítězství švédskou legendu Ingemara Stenmarka, jenž kraloval mezi tyčemi v letech 1974 až 1987. Technicky dokonalé Američance na rekord stačilo necelých sedm let. Celkově si v SP připsala Shiffrinová 61. vyhraný závod.

Dubovská právě v Levi před šesti lety poprvé bodovala a dnes se přiblížila úspěchům bývalé mistryně světa Šárky Strachové mezi slalomářskou špičkou. V prvním kole šokovala rodačka z Třince se startovním číslem 56 desátým časem a po druhé jízdě si o příčku polepšila po výpadku Slovenky Petry Vlhové. Ta první kolo vyhrála, ale ve druhém po chybě do cíle nedojela.

V Levi bodovala i čtyřiadvacátá Gabriela Capová, třetí česká lyžařka Tereza Nová premiérový závod mezi elitou dokončila a obsadila 62. příčku.

"Jsem moc spokojená. Byl to první slalom sezony, měla jsem výborné lyže i rychlost. Samozřejmě jsem měla i štěstí, nevím, jak by to dopadlo, kdyby Petra dojela. Všechno do sebe zapadlo," řekla Shiffrinová, jež po prvním kole ztrácela na slovenskou rivalku 13 setin.

Výsledky závodu SP v sjezdovém lyžování v Levi (Finsko):

Ženy - slalom:

1. Shiffrinová (USA) 1:57,57 (58,78+58,79), 2. Holdenerová (Švýc.) -1,78 (1:00,20+59,15), 3. Truppeová (Rak.) -1,94 (59,64+59,87), 4. Swennová Larssonová (Švéd.) -2,41 (59,96+1:00,02), 5. Haverová-Lösethová (Nor.) -2,51 (1:00,11+59,97), 6. Gisinová (Švýc.) -3,17 (1:00,66+1:00,08), 7. Liensbergerová -3,24 (1:00,34+1:00,47), 8. Huberová (obě Rak.) -3,40 (1:00,30+1:00,67), 9. Dubovská (ČR) -3,67 (1:00,76+1:00,48), 10. Dürrová (Něm.) -3,73 (1:01,16+1:00,14), ...24. Capová -5,16 (1:01,88+1:00,85), v 1. kole 62. Nová (obě ČR) 1:06,80.

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. Shiffrinová 180, 2. Robinsonová (N. Zél.) 100, 3. Holdenerová 96, 4. Truppeová a Holtmannová (Nor.) obě 72, 6. Gisinová 69, ...18. Dubovská 29, 38. Capová 7.