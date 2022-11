Dubovská skončila ve druhém slalomu v Levi osmnáctá, vyhrála znovu Shiffrinová

Levi (Finsko) - Lyžařka Martina Dubovská obsadila ve druhém slalomu Světového poháru ve finském Levi 18. místo. Třicetiletá rodačka z Třince zaostala v součtu obou jízd 2,67 sekundy za opět vítěznou Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Druhá česká reprezentantka Elese Sommerová nedokončila ani tentokrát první kolo.

Sedmadvacetiletá Shiffrinová navázala v Levi na sobotní triumf a připsala si 76. vítězství ve Světovém poháru. Od maxima krajanky Lindsey Vonnové ji dělí šest výher, absolutní rekord drží Švéd Ingemar Stenmark (86). Úřadující vítězka seriálu vylepšila 49. vítězstvím ve slalomu v SP vlastní rekord.

"Dnes jsem to vůbec nečekala. Ani po prvním kole to nebylo jasné. Každá z nás je tu velice silná a byla potřeba i trocha štěstí," řekla v cíli Shiffrinová.

Dvojnásobná olympijská vítězka Shiffrinová udržela vedení i po druhé jízdě, do níž vstupovala s náskokem sedmi setin před Němkou Lenou Dürrovou a jedné desetiny na Slovenku Petru Vlhovou. Američanka odrazila také atak Švýcarky Wendy Holdenerové, která útočila na první triumf ve slalomu v kariéře, a porazila ji o 28 setin sekundy. Vlhová skončila stejně jako v sobotu třetí, Dürrová se propadla znovu na čtvrté místo.

Dubovská nenavázala ve Finsku na třinácté místo ze sobotního slalomu a tentokrát se do první patnáctky nevešla. Na vině byla i chyba v úvodu první jízdy, kdy Češka vyjela mimo ideální stopu. Do druhé části vyjížděla Dubovská jako osmnáctá a na této příčce i zůstala.

"V prvním kole mě ta velmi velká chyba stála asi šest desetin. I když jsem pak ztrátu stahovala, nechala jsem tam strašně moc času. Na druhou stranu jsem měla štěstí, že jsem tu chybu vůbec nějak vykorigovala," řekla Dubovská v nahrávce pro média.

"Z druhého kola jsem trochu smutná. Myslím si, že mám na víc. Ale každý bod se počítá. Mladé holky jezdí opravdu rychle, což umím i já. Když spojím všechno dohromady a celá trať se mi podaří bez chyb, tak by z toho také mohl být nějaký pěkný výsledek," doplnila Dubovská.

Před třemi lety Dubovská pronikla v Levi poprvé do první desítky, minulý rok zase získala ve Finsku životní šesté místo. V průběžném pořadí SP je nyní Češka čtrnáctá, na kontě má 33 bodů.

Program Světového poháru pokračuje 26. a 27. listopadu v americkém Killingtonu, kde je na programu obří a klasický slalom.

"V Levi budeme ještě jednu noc, potom poletíme do New Yorku, kde přespíme u mé tety. Následně budeme pokračovat směrem do Killingtonu, kde bychom měli absolvovat dva tři dny tréninku před závody, abych si zvykla na americký sníh. Teď si trošku oddychneme a hurá na další závody," dodala Dubovská.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Levi

Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:52,21 (56,86+55,35), 2. Holdenerová (Švýc.) -0,28 (57,07+55,42), 3. Vlhová (SR) -0,68 (56,96+55,93), 4. Dürrová (Něm.) -0,97 (56,93+56,25), 5. Hectorová (Švéd.) -1,42 (57,28+56,35), 6. Popovičová (Chorv.) -1,62 (57,74+56,09), ...18. Dubovská -2,67 (58,14+56,74), Sommerová (obě ČR) nedokončila 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu a SP: 1. Shiffrinová 200, 2. Holdenerová 125, 3. Vlhová 120, 4. Dürrová 100, 5. Hectorová 81, 6. Larssonová (Švéd.) 80, ...14. Dubovská 33.