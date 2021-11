Dubovská dojela v Killingtonu 18., Shiffrinová vyrovnala Stenmarka

Killington (USA) - Lyžařka Martina Dubovská skončila ve slalomu Světového poháru v Killingtonu osmnáctá. I pátý slalom v historii v americkém středisku ovládla domácí Mikaela Shiffrinová a vyrovnala 46. triumfem rekord Ingemara Stenmarka v počtu vítězství v jedné disciplíně. Švédská legenda vyhrála šestačtyřicetkrát obří slalom.

Shiffrinová byla po prvním kole druhá, ale zajela dobře druhé, zatímco její největší soupeřka Petra Vlhová chybovala. Slovenská obhájkyně velkého křišťálového glóbu, která minulý týden dvakrát kralovala v Levi, tak skončila druhá. Třetí místo obsadila Švýcarka Wendy Holdenerová.

Dubovská jela mezi elitou po devadesáté. V prvním kole ztratila na Vlhovou více než dvě sekundy a byla šestnáctá. Do druhé jízdy se pustila razantněji, pozici ale neudržela a propadla se o dvě pozice. Nenavázala tak na životní šesté místo z minulého týdne ve Finsku.

"Celý týden jsem pracovala na tom, abychom se s tím kopcem skamarádily. Jízda v prvním kole nebyla taková, jaká měla z mojí strany být, chyběla tomu uvolněnost. Druhé jsem se snažila jet naplno, ale dělala jsem chyby, které mě stály čas," řekla Dubovská v nahrávce pro média. "Hodnotím to neutrálně. Jsem ráda, že jsem v Killingtonu poprvé po pěti letech bodovala, to je fajn, a do dalších závodů mám co dělat," konstatovala.

V Killingtonu se dosud konaly čtyři slalomy a všechny vyhrála Shiffrinová. Před týdnem Američanka v obou závodech ve Finsku brala za Vlhovou vždy stříbro a na druhé místo to po prvním kole vypadalo i letos. Po druhé jízdě si ale tentokrát pozice vyměnily.

Pro Američanku je Killington prakticky domácím svahem a před rozhovorem dojatá emocemi plakala a chvilku trvalo, než dokázala mluvit. "Jsem šťastná, jak jsem jela druhé kolo. Neudělala jsem tak velkou chybu jako Petra. Bojovala jsem. Hodně to pro mě znamená," řekla Shiffrinová, která ve Světovém poháru celkově oslavila 71. vítězství.

Na rozdíl od Dubovské se nedostala do bodované třicítky Gabriela Capová. Z 63 slalomářek obsadila v 1. kole 51. místo s mankem více než pěti sekund na nejlepší.

Další slalom SP je na pořadu až za měsíc 29. prosince v rakouském Lienzu. Příští týden se rozjedou v kanadském Lake Louise rychlostní disciplíny s Ester Ledeckou.

Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:38,33 (50,07+48,26), 2. Vlhová (SR) -0,75 (49,87+ 49,21), 3. Holdenerová (Švýc.) -0,83 (50,45+48,71), 4. Liensbergerová (Rak.) -1,41 (51,11+48,63), 5. Dürrová (Něm.) -1,55 (50,93+48,95), 6. Hectorová (Švéd.) -1,85 (51,40+48,78), 7. Moltzanová (USA) -2,13 (51,27+49,19), 8. Tvibergová (Nor.) -2,15 (51,76+48,72), 9. Swennová-Larssonová (Švéd.) -2,39 (52,17+48,55), 10. Slokarová (Slovin.) -2,55 (51,43+49,45), ...18. Dubovská -3,37 (52,14+49,56), v prvním kole 51. Capová (obě ČR) 55,10.

Průběžné pořadí slalomu (po 3 závodech): 1. Vlhová 280, 2. Shiffrinová 260, 3. Dürrová 165, 4. Holdenerová 146, 5. Liensbergerová 122, 6. Gisinová (Švýc.) 101, ...11. Dubovská 73.

Průběžné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Shiffrinová 360, 2. Vlhová 340, 3. Slokarová 210, 4. Dürrová 201, 5. Liensbergerová 187, 6. Hectorová 158, ...14. Dubovská 73.