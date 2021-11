Praha - Lyžařka Martina Dubovská chce v nadcházející olympijské sezoně navázat na loňskou průlomovou zimu. Ráda by se posunula ještě výše mezi elitní slalomářky a dodávat křídla jí k tomu bude karikatura zesnulé matky v podobě andělíčka na helmě.

Devětadvacetiletá Dubovská v minulém ročníku Světového poháru bodovala ve všech slalomech, nejlépe dojela osmá v Jasné a v hodnocení disciplíny skončila desátá.

"Říká se, že je jednodušší se dostat nahoru než se tam pak udržet. Bude to pro mě výzva. Pracovali jsme v přípravě na tom, abych byla ještě lepší. Budu dělat maximum, abych udržela minimálně loňské výsledky," řekla Dubovská na tiskové konferenci a dodala: "Cíle mám vysoké, ale nechci o nich mluvit nahlas, abych nebyla zklamaná. Chci jezdit co nejlépe."

Mezi branky se bude spouštět v nové tmavě modré helmě. A na ní má obrázek matky Zuzany, která v únoru zemřela po autonehodě. "Bylo to moje přání, mít na ní andělíčka - mamku," řekla slalomářka. Oslovila proto kamarádku bývalé slovenské sjezdařky Veroniky Velez Zuzulové. "Poslala jsem jí maminčinu fotku. Původní návrh jsme jen trochu předělali a finální podoba je fajn. Věřím, že mi přinese štěstí. Doufám, že mi bude mamka pomáhat z nebe," řekla Dubovská.

Díky výsledkům má nové sponzory a podle plánu alespoň částečně rozšířila svůj realizační tým. "Není to ještě ideální, ale je to krok vpřed," řekla. Koučem a servismanem zůstává Andrej Prevuzňák, mentálním trenérem a asistentem trenéra Tomáš Hvorecký a v přípravě i při závodech bude mít vzhledem k problémům s plotýnkou k dispozici fyzioterapeutku.

"Všichni dělají všechno, je to dva v jednom," smála se Dubovská. Sama je si trochu i manažerkou. Jednou by se ale ráda dopracovala k realizačnímu týmu po vzoru Mikaely Schiffrinové. "To je sen, abych se mohla věnovat jenom lyžování. Ale co, takhle se aspoň naučím i jiné věci."

Fyzioterapeutky se zatím střídají u Dubovské dvě. Jednu sehnala na klinice u bývalé mistryně světa Šárky Stachové. "Ptala jsem se jí, protože jsem nemohla nikoho sehnat. Je to od ní velká pomoc," řekla Dubovská. S někdejší elitní slalomářkou se občas potkají. "Chodím tam i cvičit. O lyžování se nebavíme, ale máme fajn vztah a vždy spolu prohodíme pár slov."

Důležitou součástí týmu je mentální kouč. Dubovská je ráda, že má s kým probrat osobní věci, ale hlavní důraz klade na lyžování. "Ve špičce umí jezdit každý a rozhodují detaily. Jde o to, prodat v závodu všechno, co umím. Mít čistou hlavu, soustředit se jen na ty dvě minuty."

V přípravě jezdila do půlky května v Jasné, v létě nabírala kondici například i při boxu či gymnastice. V posledních týdnech trénovala na ledovcích, třeba s francouzskou reprezentací nebo se slovenskými muži v hale v Litvě. "S klukama je to určitě zajímavější," řekla.

Na olympijské hry zatím nemyslí, ale podmínky v horách u Pekingu si dokáže představit. "Vím, že kopec je strmý, bude velká zima a sníh agresivní. V Číně jsem sice byla, ale v jiném středisku. Na tohle se ale budeme připravovat až před olympiádou," uvedla Dubovská, která se chce soustředit převážně na slalom. "Jinou disciplínu nevylučuju, ale není to v plánu," podotkla.

Do Světového poháru vstoupí možná 13. listopadu paralelním slalomem v Lechu. Spíš se ale poprvé ukáže až o týden později při slalomech v oblíbeném finském středisku Levi.