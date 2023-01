Dubovská byla ve Špindlerově Mlýně nadšená z podmínek, ale ne ze svých výkonů

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Nejlepší česká slalomářka Martina Dubovská byla nadšená z podmínek ve Špindlerově Mlýně, kde se tento víkend konaly dva slalomy Světového poháru. Jen ji mrzelo, že před domácím publikem nepředvedla lepší výkony. Každý den se jí podařila jen jedna jízda, což je ve dvoukolovém závodě málo.

Dubovská si pochvalovala trať, kterou s přispěním mrazivého počasí pořadatelé nachystali. "Byla úplně perfektní, jedna z nejlepších, co jsme tu měly. Děkuju všem, kteří to tu připravili, i fanouškům za atmosféru. Už jen ty výkony zlepšit," povzdechla si.

Dnešní osmnácté místo bylo jejím krkonošským maximem, ale po čtrnácté příčce v prvním kole mohla pomýšlet i výše. Jednodušší rozestavení branek ve druhém kole jí nesedělo. "Takhle postavené slalomy jsem nikdy neuměla pustit rovně. Vždy jsem uměla zatáčet a vyvinout tu rychlost. Ale pustit to co nejrychleji dolů kopcem neumím ne rok dva, ale celý život. Snad se to jednou naučím," podotkla s úsměvem.

V sobotu se jí celkem vydařilo druhé kolo, dnes to první. "Asi tak, ale je třeba to spojit," poznamenala. Alespoň po výpadcích v Záhřebu a ve Flachau dvakrát bodovala. Jejím maximem v této sezoně zůstávají desáté příčky z prosincových závodů v Sestriere a Semmeringu.

Dnešní slalom byl pro lyžařky generálkou na mistrovství světa ve Francii, kde budou o medaile bojovat 18. února. "Doufám, že mi tyhle výsledky trochu pomohou a podám na mistrovství světa co nejlepší výkon," uvedla Dubovská. O konkrétních cílech příliš hovořit nechtěla. "Těžko se mi to říká. Vždy, když povím, že chci být vysoko, tak se to nepodaří," řekla třicetiletá lyžařka.

Před dvěma lety na mistrovství světa z rodinných důvodů nestartovala. Chtěla být u své matky, která měla vážnou autonehodu, jejímž následkům později podlehla.