Dubovská byla patnáctá ve slalomu SP v Aare, vyhrála Liensbergerová

Aare (Švédsko) - Lyžařka Martina Dubovská skončila patnáctá ve slalomu Světového poháru v Aare. Z vítězství se radovala Rakušanka Katharina Liensbergerová. V čele seriálu se udržela ve švédském středisku devátá Američanka Mikaela Shiffrinová, ale obhájkyně velkého glóbu Slovenka Petra Vlhová snížila její náskok díky čtvrtému místu na 56 bodů.

Bývalá slalomová mistryně světa Liensbergerová získala třetí výhru v SP o 16 setin sekundy před Norkou Minou Fürstovou Holtmannovou. Třetí skončila Švýcarka Michelle Gisinová.

"Jsem nadšená, že jsem to znovu dokázala," radovala se Liensbergerová, která v Aare loni slavila první pohárový triumf. "Věděla jsem, že to nebude snadné, ale dala jsem do toho všechno."

Němka Lena Dürrová stejně jako na olympijských hrách v Pekingu neudržela vedení z prvního kola a tentokrát skončila pátá. Vlhová klesla na čtvrté místo z druhé pozice po úvodní jízdě. A ze čtvrtého se o pět míst propadla Shiffrinová, která měla ve druhém kole až čtyřiadvacátý čas.

Dubovská figurovala po prvním kole na 19. místě, po druhém se posunula o čtyři příčky výš. Další Češka Gabriela Capová obsadila 41. místo a do druhé jízdy nepostoupila.

"Patnácté místo je fajn, ale určitě jsem chtěla víc. Byl to rovnější slalom, který mi moc nejde. Těším se na finále sezony a doufám, že budu zdravotně v pořádku, že to bude nějaký pěkný výsledek," řekla v tiskové zprávě Dubovská, kterou ve Švédsku trápily žaludeční potíže.

Souboj o celkové prvenství v sezoně mezi Shiffrinovou a Vlhovou vyvrcholí příští týden ve čtyřech závodech ve finále SP na francouzských sjezdovkách v Méribelu a Courchevelu.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Aare

Ženy - slalom:

1. Liensbergerová (Rak.) 1:46,18 (51,08+55,10), 2. Holtmannová (Nor.) -0,16 (51,42+54,92), 3. Gisinová (Švýc.) -0,23 (51,11+55,30), 4. Vlhová (SR) -0,25 (50,81+55,62), 5. Dürrová (Něm.) -0,34 (50,73+55,79), 6. Truppeová (Rak.) -0,71 (51,80+55,09), 7. Buciková (Slovin.) -0,72 (51,35+55,55), 8. Meillardová (Švýc.) -0,75 (52,66+54,27), 9. Shiffrinová (USA) -0,80 (50,98+56,00), 10. Slokarová (Slovin.) -0,85 (51,78+55,25), ...15. Dubovská -1,56 (52,20+55,54), v 1. kole Capová (obě ČR) 53,95.

Průběžné pořadí slalomu (po 8 z 9 závodů): 1. Vlhová 710 b., 2. Shiffrinová 469, 3. Liensbergerová 372, 4. Dürrová 357, 5. Holdenerová (Švýc.) 321, 6. Gisinová 247, ...16. Dubovská 124.

Průběžné pořadí SP (po 33 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1245, 2. Vlhová 1189, 3. Brignoneová 931, 4. Goggiaová (obě It.) 851, 5. Hectorová (Švéd.) 742, 6. Gisinová 724, ...20. Ledecká (ČR) 389, 55. Dubovská 124.