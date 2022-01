Dubovská a Capová nedokončily 1. kolo slalomu Světového poháru v Záhřebu

Záhřeb - Martina Dubovská nedokončila první kolo slalomu Světového poháru v Záhřebu. To se devětadvacetileté české reprezentantce stalo v elitním seriálu po více než dvou letech, naposledy vypadla před cílem úvodní jízdy v prosinci 2019 v rakouském Lienzu. Jízdu nedokončila ani druhá česká lyžařka Gabriela Capová. Vede favorizovaná Slovenka Petra Vlhová. V pátém slalomu této sezony bude útočit na čtvrté vítězství.

Dubovská je v Záhřebu bez trenéra Andreje Prevuzňáka, který kvůli pozitivnímu testu na koronavirus uvízl v izolaci v Lienzu, kde slalomářky závodily na konci minulého roku. Se startovním číslem 10 vlétla do trati ve velkém stylu, v prvním sektoru byla rychlejší než Vlhová. Pak na měkké a špinavé trati, po které se za silného větru prohánělo listí, nabírala ztrátu až na více než sekundu. V závěrečné pasáži navíc chybovala a závod nedokončila.

"Ještě pořád jsem trochu naštvaná a smutná z toho, jaké to bylo. Cítila jsem se dobře, i když nebyly úplně ideální podmínky. Tu rovinu jsem mohla jet trochu rychleji, ale myslím si, že to nebyla špatná jízda. Ten špicar, to se stane a budu se snažit se z toho vzít pozitiva," řekla Dubovská v nahrávce pro média.

Potěšila ji především úvodní pasáž. "Myslím si, že ten začátek byl super. Sice to byl jen krátký úsek, ale potvrdila jsem si tam, že můžu být s těmi nejlepšími. Už to jen pospojovat do pořádné jízdy. Nevyšlo to tentokrát, tak to vyjde příště," prohlásila. Šanci na reparát bude mít hned v neděli ve slalomu ve slovinské Kranjské Goře, která jako pořadatel zaskočila za Maribor.

V tomtéž úseku jako Dubovská vypadla i Capová, která se na mezičasech pohybovala za nejlepší třicítkou.

Po koronaviru se vrátila do Světového poháru americká hvězda Mikaela Shiffrinová. Zařadila se hned za Vlhovou, která vytěžila ze startovního čísla jedna. Před druhým kolem na ni ztrácí 64 setin. Průběžně třetí příčka patří Švýcarce Wendy Holdenerové.