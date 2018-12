Praha - Celostátní výbor Starostů a nezávislých schválil zkrácení funkčního období vedení hnutí. Dubnový sněm tak bude volební. Předseda STAN Petr Gazdík se na něm už o znovuzvolení ucházet nehodlá, o jménu svého zástupce nechtěl mluvit. Podle europoslance Stanislava Polčáka ale na celostátním výboru padalo v této souvislosti jméno prvního místopředsedy STAN a poslance Víta Rakušana.

Gazdík minulý týden uvedl, že chce skončit v čele STAN, hnutí podle něj potřebuje nový impulz. Navrhl proto zkrácení funkčního období vedení strany, které původně mělo trvat až do roku 2020. "Celostátní výbor ten návrh přijal, sněm Starostů a nezávislých bude navržen jako volební a já k 13. dubnu příštího roku skončím ve funkci předsedy Starostů a nezávislých," řekl Gazdík.

Uvedl také, že není na něm, aby rozhodoval o svém nástupci v čele hnutí, podle něj to bude na delegátech sjezdu. Vidí ale několik osobností, které by ho mohly nahradit, a na sněmu STAN očekává kvalitní souboj dobrých kandidátů.

"Na celostátním výboru zaznívalo zejména jedno jméno, a to je jméno Víta Rakušana. Pro nás by bylo obrovskou ctí, pokud on by se do čela hnutí postavil, protože skutečně vyjadřuje ten nový impulz po osvědčení v Kolíně, v kraji," řekl Polčák. Rakušan je kolínským starostou, krajským zastupitelem Středočeského kraje a poslancem.

Gazdík hnutí Starostů a nezávislých založil a vede ho od roku 2009. Funkce předsedy se už jednou vzdal a v roce 2014 STAN převzal liberecký hejtman Martin Půta. V listopadu stejného roku ale Půta z funkce odešel kvůli podezření z přijetí úplatku a ze zneužití pravomoci a Gazdík jako místopředseda znovu převzal vedení Starostů, později byl opětovně zvolen předsedou.

Po nynějším konci v předsednické funkci by se Gazdík chtěl více věnovat školství, ke kterému má jako učitel blízko. "Spolu s našimi senátory Jiřím Drahošem a Mikulášem Bekem bych rád začal pracovat na reformě, vizi českého školství," řekl minulý týden ČTK.