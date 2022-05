Duben v pražském Klementinu byl chladnější, než bývá obvyklé

Praha - Letošní duben byl v pražském Klementinu studenější, než bylo obvyklé v posledních třiceti letech. Průměrná měsíční teplota dosáhla 9,4 stupně, což je o 2,1 stupně méně, než činí takzvaný normál z let 1991 až 2020. V historických tabulkách od roku 1775, kam klementinské záznamy sahají, se duben zařadil do poloviny žebříčku. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to uvedl na svém informačním webu. Loňský duben byl v průměru ještě o jeden stupeň chladnější.

Průměrná teplota letošního dubna má podle meteorologů přesně hodnotu takzvaného mediánu dubnových průměrných měsíčních teplot od roku 1775.

"Odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 byla minus 0,1 stupně Celsia. Duben 2022 se umístil jako 123. až 131. nejteplejší nebo 118. až 126. nejchladnější z 248 dosavadních dubnů," konstatoval meteorolog Pavel Jůza.

Nejstudenější duben zažili Pražané v roce 1839, a to s průměrnou teplotou 4,9 stupně Celsia. Druhý nejchladnější byl duben 1817 s průměrnou teplotou pět stupňů a třetí duben 1785 s průměrnou teplotou 5,4 stupně Celsia.

Naopak nejteplejší duben v posledních 248 letech naměřili meteorologové v centru města roku 1800. Průměrná měsíční teplota se tehdy dostala na 16,2 stupně. Druhý nejteplejší byl s průměrnou teplotou 15,6 stupně duben před čtyřmi lety a třetíbyl duben 2009 s průměrnou teplotou 15,1 stupně Celsia.

Z osmi nejteplejších dubnů od roku 1775 jich šest bylo za posledních 21 let a zbývající dva v 18. století.

Nejteplejším dnem letošního čtvrtého kalendářního měsíce byl v Klementinu 14. duben s průměrem 15,4 stupně Celsia. Nejnižší průměrnou denní teplotu zaznamenali meteorologové 3. dubna, a to 2,3 stupně.

V Klementinu, které je v historickém centru Prahy, počasí sledují nepřetržitě od roku 1775. Ačkoliv měření na této stanici ovlivňuje řada faktorů, například umístění měřících přístrojů v areálu Klementina nebo poloha v samém středu města, představují podle meteorologů pro moderní vědu ojedinělý a nesmírně cenný zdroj informací o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.