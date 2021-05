Duben byl letos v Praze o poznání chladnější, než je zvykem

Praha - Letošní duben se v pražském Klementinu zařadil mezi třetinu nejchladnějších za posledních 247 let. Průměrná měsíční teplota 8,4 stupně Celsia byla o 2,4 stupně nižší, než je průměr z let 1981 až 2010, uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém informačním webu.

Letošnímu čtvrtému kalendářnímu měsíci patří sdílené 73. až 75. místo v žebříčku nejchladnějších dubnů od roku 1775, kam klementinské záznamy sahají. Oproti průměru z let 1775 až 2014 byl studenější o 1,1 stupně Celsia. Pokud by se ale za normál braly hodnoty z let 1991 až 2020, byl by oproti nim chladnější zhruba o tři stupně.

Nejteplejším dnem letošního čtvrtého kalendářního měsíce byl v Klementinu hned 1. duben s průměrem 15,3 stupně Celsia. O pět dní později průměr klesl na 2,2 stupně, nejníž za celý měsíc.

Nejstudenější duben zažili Pražané v roce 1839, a to s průměrnou teplotou 4,9 stupně Celsia. Druhý nejchladnější byl duben 1817 s průměrnou teplotou pět stupňů a třetí duben 1785 s průměrnou teplotou 5,4 stupně Celsia.

Naopak nejteplejší duben v posledních 247 letech naměřili meteorologové v centru Prahy roku 1800. Průměrná měsíční teplota se tehdy dostala na 16,2 stupně. Druhý nejteplejší byl s průměrnou teplotou 15,6 stupně duben před třemi lety. "Z osmi nejteplejších dubnů za posledních 247 let jich šest bylo za posledních 21 let a zbývající dva v 18. století," uvedl meteorolog Pavel Jůza.