Dubaj chce být městem s nejnižší uhlíkovou stopou na světě

Dubaj se stala mezinárodním průkopníkem v rozvoji odvětví čisté a obnovitelné energie. Cílem její strategie čisté energie do roku 2050, kterou odstartoval premiér Spojených arabských emirátů (SAE) šajch Muhammad bin Rašíd Maktúm, je do roku 2030 zajistit 25 % celkové výroby energie v Dubaji z čistých zdrojů. Do roku 2050 se má tento podíl zvýšit na 75 %.

Jedním ze stěžejních prvků této strategie je solární park Muhammada bin Rašída Maktúma. Jde o největší projekt solární energie na jednom místě na světě s plánovanou celkovou výrobní kapacitou 5000 MW do roku 2030 a investicí 50 miliard dirhamů.

Projekt, který byl zahájen v roce 2013, si připisuje řadu světových rekordů. Například výškou 260 metrů nejvyšší solární věže na světě či největší kapacitou akumulace tepelné energie – činí 15 hodin a umožňuje nepřetržitou produkci energie. Dále tento záměr dosáhl nejnižších sdružených nákladů na elektřinu (LCOE) ve výši 2,4 amerického centu za kW/h u technologie 250MW fotovoltaických solárních panelů a 7,3 amerického centu za kW/h u technologie 700MW CSP, což je nejnižší hodnota na světě.

Aby uspokojily rostoucí poptávku po energii a současně zajistily udržitelný růst ekonomiky, hodlají SAE do roku 2050 investovat do ekonomiky 600 miliard dirhamů (asi 3,5 bilionu korun). Do toho data chce země dosáhnout energetického mixu, který kombinuje obnovitelné a čisté zdroje energie tak, aby byly vyváženy ekonomické požadavky a environmentální cíle.