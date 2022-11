Držitel Zlatého míče Benzema nebude kvůli zranění hrát na mistrovství světa

Dauhá - Držitel Zlatého míče Karim Benzema nebude kvůli natrženému stehennímu svalu startovat na fotbalovém mistrovství světa v Kataru. Útočník Realu Madrid měl od října svalové potíže a vinou zranění nedokončil sobotní trénink v dějišti turnaje. Úřadující šampioni Francouzi vstoupí do šampionátu úterním zápasem proti Austrálii.

"Karim Benzema nebude startovat na mistrovství světa. Poté, co si zranil čtyřhlavý sval stehenní na levé noze, musel útočník Realu Madrid účast na šampionátu vzdát," uvedla Francouzská fotbalová federace.

Benzema v sobotu absolvoval první trénink s národním týmem, který předčasně ukončil poté, co ucítil ostrou bolest. "V nemocnici v Dauhá se podrobil vyšetření magnetickou rezonancí, která bohužel potvrdila trhlinu," dodala FFF s tím, že doba léčení bude zhruba tři týdny.

Čtyřiatřicetiletý Benzema, jenž v minulé sezoně nastřílel za Real 44 gólů ve 46 zápasech, tak přijde o druhý světový šampionát za sebou. Na MS 2014 byl nejlepším francouzským střelcem, ale před čtyřmi lety při zisku titulu chyběl, neboť byl vyřazen z reprezentace kvůli podílu na vydírání spoluhráče Mathieuho Valbueny.

"Nikdy v životě jsem nic nevzdal, ale dnes jsem musel myslel na tým, což jsem dělal vždycky. Rozum mi řekl, abych přenechal místo někomu, kdo bude schopen pomoci našemu mužstvu k tomu, aby prožilo skvělé mistrovství světa," uvedl na instagramu Benzema, jenž od svého loňského návratu do reprezentace po šesti letech vstřelil v 16 utkáních 10 gólů.

Francouzi tak přišli o další oporu poté, co jim už dříve kvůli zranění vypadli Paul Pogba, N'Golo Kanté či Christopher Nkunku. "Je mi to nesmírně líto kvůli Karimovi, pro něhož bylo toto mistrovství světa hlavním cílem. Navzdory této nejnovější komplikaci mám plnou důvěru ve svůj výběr. Uděláme vše pro to, abychom se vyrovnali s velkou výzvou, která nás čeká," řekl francouzský reprezentační trenér Didier Deschamps. "Les Bleus" mají ve skupině D také Dánsko a Tunisko.