Držitel osmi Českých lvů Zátopek se podle režiséra Ondříčka do kin asi nevrátí

Praha - Film Zátopek, který v sobotu proměnil osm ze třinácti nominací na cenu Český lev, se podle názoru jeho režiséra Davida Ondříčka do kin nevrátí. Snímek měl premiéru loni 28. srpna a vidělo ho přes 394.000 lidí, kteří v pokladnách kin nechali téměř 59,5 milionu korun. "Kino je nekompromisní, přijdou nové filmy a navíc není situace, kdy by lidé příliš chodili do kin. Ale proti tomu, co se děje ve světě, je to marginální věc," řekl po slavnostním večeru novinářům Ondříček.

Vedle osmi Českých lvů pořádající Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) ocenila Zátopka již dříve nestatutární cenou za nejlepší filmový plakát, který vytvořili Aleš Najbrt, Jakub Spurný a Julie Vrabelová. Za stejný film si odnesl Cenu filmových fanoušků i režisér Ondříček. Snímek Zátopek byl na webu Česko-Slovenské filmové databáze oceněn nadprůměrnými 81 procenty. Akademici už dříve snímek Zátopek nominovali do boje o Oscara v kategorii cizojazyčných filmů. Do užšího výběru se nedostal.

"Při projekcích ve Spojených státech byly ohlasy neuvěřitelně srdečné, ale bylo nám řečeno, že to budeme mít s americkou akademií pořádající Oscary těžké, protože od cizojazyčných filmů očekávají něco jiného. Hledají témata jako uprchlíci, genderová vyváženost a tak dále. Ale probíhají jednání se společnostmi, které chtějí Zátopka distribuovat ve světě, takže čekáme na výběr ideálního partnera," řekl producent Kryštof Mucha.

Film s rozpočtem 122 milionů korun je životním příběhem slavného československého atleta Emila Zátopka od jeho skromných začátků přes famózní vítězství na olympiádě až po problematické vztahy s jeho okolím. Do titulní role režisér Ondříček obsadil Václava Neužila. "Jako režisér jsem měl obrovskou výhodu, že jsem věděl, že to v něm je. Navíc jsem měl naprosto špičkový štáb, často jsem nemusel ani nic říkat a oni lépe než já věděli, co mají dělat. To byla obrovská výhoda," řekl Ondříček.

Neužil roli slavného běžce považuje za jednu ze svých zásadních hereckých příležitostí. "Na herectví mě baví možnost totální proměny. Když jsem se seznámil s tímhle filmem, cítil jsem, že není vyhnutí a musím to natočit," prohlásil.

Film Zátopek byl s 13 nominacemi spolu se snímkem Okupace favoritem na hlavní cenu. ČFTA ho ocenila jako nejlepší celovečerní film a Neužil si odnesl také cenu za nejlepší mužský výkon v hlavní roli. Snímek získal také ocenění za režii, scénografii, masky, střih, kameru a zvuk.