Držitel cen Grammy, americký rapper 50 Cent, vystoupí 18. října v Praze

Praha - Americký rapper 50 Cent, vlastním jménem Curtis James Jackson III, vystoupí 18. října v Praze. Do metropole se vrátí po 12 letech. Vyhledávaný producent, příležitostný herec a režisér a úspěšný podnikatel patří s desítkami milionů prodaných alb mezi nejúspěšnější rappery všech dob. V Praze 50 Cent dvakrát vystoupil ve sportovní hale na Výstavišti. Tentokrát pro svůj koncert zvolil O2 arenu. ČTK o tom dnes za pořadatele informovala Sabina Szwarcová.

"Vzhledem ke skvělým ohlasům fanoušků se 50 Cent na poslední chvíli rozhodl své aktuální turné rozšířit také o pražskou zastávku," podotkla Szwarcová. "Vstupenky budou v oficiálních prodejních sítích Ticketmaster a Ticketportal od 2. srpna," dodala.

Držitel cen Grammy se proslavil debutovým albem Get Rich or Die Tryin', kterého se prodalo více než 30 milionů po celém světě. Za desku z roku 2003, se kterou mu pomohli tehdy slavnější kolegové Dr. Dre a Eminem, posbíral řadu ocenění. 50 Cent se narodil 6. července 1975 v newyorské čtvrti Queens. Hudebník považovaný za "ostrého hocha amerického gangsta rapu" v osmi letech přišel o matku, vychovávali ho prarodiče z matčiny strany. Ve 12 letech prodával kokain.

Svůj první singl vydal v roce 1999, jmenoval se How to Rob a parodoval tehdejší hudební celebrity. O rok později 50 Cent málem přišel o život, když jej zasáhlo devět ran z pistole. Jako zázrakem přežil a v únoru 2003 vydal album Get Rich or Die Tryin'. Jeho nahrávky se pravidelně umisťují vysoko na žebříčcích prodejnosti. Díky tomu, a také díky svým souvisejícím podnikatelským aktivitám patří 50 Cent k nejbohatším raperům všech dob. Založil si vlastní hudební společnost G-Unit Records.

Pseudonym 50 Cent si Curtis zvolil podle proslaveného gangstera Fort Green Projects. Nejen proto je považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů gangsta rapu, druhu hip-hopu, který se rozvinul v 90. letech. Gangsta je jinak vyslovované slovo gangster a příslušně tomu je i tento žánr vysoce kontroverzní. Jeho součástí bývají drsné texty, pojednávající o násilí, drogách, prostituci či rasismu, a jeho tvůrci jsou nebo byli často v rozporu se zákonem.

Rapper 50 Cent je už několikátá hvězda rapové hudby, která do Česka zavítala. Prahu před časem navštívil například Snoop Dogg, legendární hiphopová formace Wu-Tang Clan nebo Ice-T.