Drysdale před Synkovou rozlučkou: Bude to bolet, ale těším se, že si to užijeme

Račice (Litoměřicko) - Legendární novozélandský skifař Mahé Drysdale již více než rok nevesluje, když mu ale dlouholetý rival Ondřej Synek před časem napsal, zda by nepřiletěl do Česka na jeho exhibiční rozlučku s kariérou, neváhal a potvrdil účast. Shodně pětinásobní světoví šampioni jsou totiž i velcí kamarádi.

"S veslováním jsem skončil před patnácti měsíci a teď je ze mě finanční poradce, což je hodně rozdílný život… Jsem rád, že jsem zpátky na mistrovství světa. Těším se na závod s mými bývalými soupeři," řekl Drysdale na setkání s novináři v Račicích, kde se v neděli představí v exhibici na trati 500 metrů.

Stejně jako Synek ale neměl moc času trénovat. "V běžném životě je těžké si na veslování udělat čas, na vodě jsem byl jenom dvakrát. Do konce týdne to snad bude pětkrát. Nejsem ve formě, v jaké jsme býval, to je jasné," uvedl třiačtyřicetiletý veslař. Cesta do Prahy mu navíc trvala 32 hodin. "Takže se cítím ještě trochu unavený. Těším se, že si dáme pár piv a užijeme si nějakou legraci," dodal s úsměvem Drysdale.

I přesto, že se v současnosti na vodu už nedostane, na exhibici se těší. "Co mě napadlo jako první, když mi Ondra zavolal? Že to bude bolet," smál se Drysdale. "Ale přijet sem, kde je Ondra doma, to byl samozřejmě skvělý nápad. Rozhodně mi stálo za to sem přijet, i když je to dlouhá cesta. Doufám, že bude mít Ondra dobrou náladu. Vím, že domácí mistrovství světa je zvláštní událost. Já jsem to zažil a Ondra mě porazil (v roce 2010 na jezeře Karapiro). Jsem rád, že mám možnost zazávodit si i před jeho domácím publikem," řekl Drysdale.

Souboj dnes už bývalých skifařů, ve kterém se vedle Synka a Drysdalea představí například i Olaf Tufte z Norska, Brit Alan Campbell nebo Iztok Čop ze Slovinska, bude mít charakter exhibice. Všichni ale prý pojedou naplno. "Myslím, že to nikdo nechce vypustit, že by to jen odevzdaně provesloval. Všechny to bude bolet. Shodli jsme se, že 200 metrů to bude dobré, ale pak už to bolí. Uvidíme," uvedl Synek, jenž věří, že akce bude i dobrou reklamou pro veslování. "Chceme ukázat divákům, že i takové persony ve sportu mohou být přátelé. Že se dokážou sejít, posedět. Že to není jako v jiných sportech, kde to nepřichází v úvahu. To je na tom to nejdůležitější. Je to poselství, že veslování je sport kamarádů a normálních lidí," podotkl nejlepší český veslař historie.

Synek se s Drysdalem na skifu utkávali od roku 2005 a svedli desítky vyrovnaných bitev. Oba dodnes vzpomínají například na MS v roce 2015 ve francouzském Aiguebelette, kde Synek vyhrál o 34 setin sekundy. "Ještě sto metrů před cílem jsme byli vedle sebe, mohli se na sebe dívat. Musela rozhodnout cílová fotografie. Dlouho jsem ji pak měl vystavenou na zdi a byl to jeden z faktorů, který mě motivoval před (olympijským) Riem. Pak mě také napadá další závod, který skončil cílovou fotografií, a to Holland Beker. Z obou jsem měl na zdi ty fotky a připomínaly mi, co mám v dalších závodech dělat," líčil Synek.

Český veslař si vedle toho dobře pamatuje i šampionát na jezeře Karapiro v roce 2010, kdy Drysdalea porazil v jeho domácím prostředí. "Bylo to moje první vítězství na mistrovství světa. Byla tam neskutečná atmosféra, hrozně moc lidí. Úplně super. Bylo to pro mě hodně emotivní," řekl Synek.

Oba se ale shodli, že vzájemné souboje a rivalita je posouvala vpřed. "Každý chtěl makat o to víc. Je to trochu, jako kdybyste se poprali s kamarádem. Pak si dáte pivo, povídáte si o tom, jak jste oba dobří," podotkl Drysdale. "Je to určitě i důvod, proč jsme byli tak úspěšní. Pořád jsme se snažili být lepší než ten druhý, což nás posouvalo i před ostatní," doplnil novozélandský veslař, který oficiálně ukončil kariéru v roce 2021. "Hodněkrát se stalo, že jeden z nás byl na nejvyšším stupínku a ten druhý byl na tom druhém. Je to opravdu výjimečná bilance. Jsem rád, že naše přátelství pokračuje. A že se už nevidíme jenom kvůli veslování, ale i proto, abychom si spolu dali pár piv…," dodal.