Družstvo v Haňovicích provozuje prodejní automat s rajčaty

Haňovice (Olomoucko ) - Jako právě utržená chutnají cherry rajčata z nového prodejního automatu instalovaného u rozlehlých skleníků rajskými jablíčky v Haňovicích na Olomoucku, které provozuje tamní zemědělské družstvo. Automat tam funguje od závěru loňského roku a pracovníci družstva musí kvůli velké poptávce jeho útroby doplňovat čerstvými plody i dvakrát denně. Družstvo proto uvažuje, že ke skleníkům přidá ještě jeden automat. Samoobslužné prodejní přístroje s čerstvými rajčaty možná posléze rozmístí i v některých městech Olomouckého kraje. ČTK to dnes řekla vedoucí skleníků ZD Haňovice Veronika Sedlářová.

Automat u skleníků v Haňovicích pojme šest desítek půlkilogramových krabiček s malými rajčaty, které jsou pěstovány hydroponicky. V provozu je 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. "Funguje výborně. Lidé zjistili, že chuť našich čerstvých rajčat z automatu je opravdu výborná, takže se jich hodně vrací a nakupují opakovaně. S největší pravděpodobností tam budeme instalovat ještě jeden automat, protože zejména o víkendu nestíháme přístroj doplňovat," uvedla Sedlářová.

Vysokou poptávku po rajčatech z automatu Sedlářová přisoudila nejen jejich výborné chuti, ale také příznivé ceně. Za půlkilogramové balení rajčat z automatu zákazník zaplatí 80 korun. "Kilo rajčat tak v automatu stojí 160 korun, zatímco v obchodních řetězcích se kilogram prodává až za 280 korun. Hlavně ale naše cena je celoroční a neměníme ji, zatímco v obchodních řetězcích hodně kolísá směrem nahoru nebo dolů," podotkla Sedlářová.

Rajčátka prodávaná z automatu mají podle Sedlářové prvotřídní kvalitu a stabilní chuť. Při distribuci hydroponicky pěstovaných rajčat ze skleníků do obchodních řetězců se totiž občas nedodržují doporučené podmínky skladování. "Rajčata se například podchladí a pak kvůli tomu ztrácí sladkou chuť," upozornila Sedlářová.

ZD Haňovice v nových sklenících s plochou bezmála tři hektary ročně sklízí 650 tun rajčat, přičemž 95 produkce míří do odbytového družstva a poté na pulty prodejen obchodních řetězců. Většina produkce hydroponicky pěstovaných rajčat je určena pro tuzemský trh. Do skleníků družstvo investovalo s pomocí dotací z Programu rozvoje venkova přes 150 milionů korun, zprovoznilo je v roce 2016. Mnohamilionovou investici do dvou skleníků vedení haňovického družstva zdůvodnilo tím, že tuzemská produkce rajčat výrazně zaostává za spotřebou. Volba padla na cherry rajčata, po kterých v Česku i zahraničí rychle roste poptávka.

Plocha skleníků s hydroponicky pěstovanými rajčaty se v Česku v posledních letech kvůli rostoucí poptávce zvětšuje. Loni přibyly další čtyři hektary. Celková rozloha krytých ploch s rajčaty tak vzrostla na 69 hektarů. Skleníky s rajčaty už tvoří 70 procent celkové tuzemské výměry krytých ploch pro pěstování rychlené zeleniny. Menší plody rajčat mají různé tvary i barvy a vyznačují se sladkou chutí, kterou si zákazníci oblíbili.