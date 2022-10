Družstvo Svatopluk musí zaplatit 18 milionů korun za užívání domů, potvrdil soud

Praha - Bytové družstvo Svatopluk musí zaplatit konkurznímu správci H-Systemu Josefu Monsportovi 18,2 milionu korun s úroky za nájemné bytových domů v Horoměřicích u Prahy v letech 2016 až 2018. Rozsudek Okresního soudu pro Prahu-západ dnes pravomocně potvrdil středočeský krajský soud. Družstvo proti rozsudku podá dovolání k Nejvyššímu soudu, řekl novinářům předseda družstva Martin Junek.

"Tato věc je opravdu smutná v tom, že tady proti sobě stojí různé subjekty, které byly podvedeny H-Systemem, ať už se jedná o družstevníky z družstva Svatopluk nebo z těch, co se přihlásili do konkurzního řízení, ale i těch, co se do konkurzního řízení nepřihlásili," řekl soudce Vladimír Soukup. "Preferovat jednu skupinu proti druhé je nešťastné, ale situace nastala taková, jaká je, a proto je třeba se k ní postavit," dodal soudce.

Monsport družstvo žaloval o zaplacení celkem 22 milionů korun za nájemné za byty a pozemky. Soudy už mu pravomocně přiznaly milion korun za pozemky pod řadovými domy. Za nájemné osmi domů, v nichž je zhruba 60 bytů, kterých se dnešní jednání soudu týkalo, požadoval Monsport asi 21 milionů korun. Podle Junka Monsport družstvo žaluje i o dalších 20 milionů korun za období od roku 2019.

Společnost H-System uzavřela po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritního akcionáře Petra Smetku soudy za vytunelování firmy potrestaly 12 lety vězení.

Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Podle Junka ale lidé měli souhlas bývalého konkurzního správce. Souhlas konkurzního soudu nebyl podle něj v té době zapotřebí.