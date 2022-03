Družstvo Svatopluk má zaplatit 18 mil.jako nájemné za užívání domů, rozhodl soud

Praha/Horoměřice (u Prahy) - Bytové družstvo Svatopluk má zaplatit konkurznímu správci H-Systemu Josefu Monsportovi 18,2 milionu korun s úroky za nájemné bytových domů v Horoměřicích u Prahy v letech 2016 až 2018. Dnes o tom rozhodl Okresní soud pro Prahu - západ, rozsudek není pravomocný. Družstvo se proti rozhodnutí soudu odvolá, řekl dnes po jednání soudu předseda družstva Martin Junek.

"Rozsudek soudu vnímáme jako nespravedlivý a budeme se odvolávat k vyššímu soudu. Monsport nás zažaloval o bezdůvodné obohacení, ale my jsme se neobohatili. Věříme, že vyšší soud bude spravedlivější," řekl Junek. Soudkyně dala družstvu na zaplacení vyměřené částky tři měsíce, což Junek považuje za nestandardně dlouhou lhůtu. "Působí to na mě tak, že sama (soudkyně) nebyla úplně přesvědčená a asi to taky vidí jako nemravné odsoudit nás k dalším platbám," doplnil Junek.

Monsport družstvo žaloval o zaplacení 22 milionů korun za nájemné za byty a pozemky. Soud už mu loni na podzim nepravomocně přiznal milion korun za pozemky pod řadovými domy. Za nájemné osmi domů, v nichž je zhruba 60 bytů, kterých se dnešní jednání týkalo, požadoval Monsport asi 21 milionů korun.

Podle dnešního rozsudku musí družstvo Monsportovi nahradit i náklady řízení, více než 900.000 korun také musí zaplatit okresnímu soudu jako soudní poplatek.

Společnost H-System uzavřela po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.

Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Podle předsedy družstva Martina Junka ale lidé měli souhlas bývalého konkurzního správce. Souhlas konkurzního soudu nebyl podle něj v té době zapotřebí.