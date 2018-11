Praha - Druhým soupeřem hokejové reprezentace na turnaji Karjala bude v sobotu domácí Finsko. Český výběr bude v Helsinkách usilovat o první výhru pod vedením nového kouče Miloše Říhy staršího. Národní tým se do finské metropole přesunul po čtvrteční porážce se Švédy (2:3) v Praze, zápas začne v 16:30 SEČ.

Oproti duelu se Švédskem nahradí v brankovišti Jakuba Kováře, který kvůli zánětu na levé noze do Finska neodcestoval, Patrik Bartošák. Záda mu bude krýt Šimon Hrubec.

"Je to pro Jakuba nepříjemné, protože se mu zápas se Švédskem povedl a chtěl určitě ještě ukázat na turnaji formu. Vím teď, že nastoupím už v sobotu, ale pro mě se nic nemění, jestli bych měl chytat v Helsinkách v sobotu, nebo v neděli," řekl Bartošák.

"Měli jsme dva dny na to, abychom klukům dali do hlav, co po nich chceme. Myslím, že včera v zápase se Švédy bylo hodně věcí pozitivních, které kluci dělali, jak jsme chtěli. Byly tam samozřejmě i chyby a hokej je o chybách," uvedl asistent trenéra Robert Reichel.

"Musíme se ještě víc tlačit do brány a nabádat střelce, aby hlavně trefovali bránu. My jsem tam měli šance, ale když to vezme kout nebo plexisklo, tak puk letí na druhou stranu. V tom si myslím, že se musíme zlepšit. Jít do tlaku a puky tvrdě dávat do brány," doplnil Reichel.

Mimo sestavu trénovali Radim Zohorna, Tomáš Vincour a Rudolf Červený. "Máme to nastavené tak, že každého z hráčů chceme vidět na turnaji alespoň v jednom zápase ve hře," nastínil Reichel.

Finové prohráli ve svém úvodním utkání v Hartwall Areně ve čtvrtek s Ruskem 0:3. Výrazně si tak zkomplikovali cestu za obhajobou celkového triumfu z loňska, kdy v olympijské sezoně na šestičlenném turnaji za účasti Kanady a Švýcarska neztratili ve třech utkáních ani bod.

Češi se s Finy utkali od výhry 4:3 v nájezdech na loňském světovém šampionátu v Německu a Francii celkem čtyřikrát. Ve dvou případech byli úspěšní.

Na startu turnaje Channel One Cup v Praze porazili v polovině prosince Seveřany 3:2 v prodloužení po skvělém obratu z 0:2 a hattricku Martina Růžičky. Následovala únorová porážka v přípravném klání na olympijský turnaj v Pchjongčchangu (0:2). Po polovině dubna využil český výběr výhody domácího prostředí na Carlson Hockey Games v Pardubicích, kde zvítězil 3:1. Posledním soubojem byl na konci dubna duel v rámci Švédských her v Södertälje, kde se radovali Finové po výsledku 5:2.

Předpokládaná sestava ČR: Bartošák - Kolář, Nakládal, M. Doudera, Krejčík, Zámorský, Jordán, Štencel - Sekáč, Nestrašil, D. Kubalík - H. Zohorna, Kousal, Tomášek - Řepík, R. Hanzl, R. Pavlík - Lenc, Horák, P. Zdráhal.