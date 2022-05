Druhých míst už bylo dost, rád bych to prolomil, prohlásil biker Cink

Praha - Biker Ondřej Cink touží prožít alespoň tak úspěšnou sezonu jako loni, kdy obsadil v celkovém hodnocení Světového poháru třetí místo. Rád by si navíc splnil cíl v podobě vítězství v některém ze závodů devítidílného seriálu, který začal před třemi týdny v Brazílii. K tomu však potřebuje zahnat současné potíže s alergií. Těší se také, až se v srpnu stane poprvé otcem.

Cink byl v předchozí sezoně v závodech SP dvakrát druhý a jednou třetí, zdobila ho stabilní výkonnost. "Rád bych navázal na úspěchy z minulého roku. Chtěl bych vyhrát alespoň jeden závod Světového poháru, těch druhých míst už bylo dost a já bych to rád konečně prolomil. Soustředím se hodně na závod v Andoře, kde mi to vždy sedělo. Už jsem tam jednou málem vyhrál, ale kvůli zdravotním problémům se to nakonec nepovedlo," řekl Cink novinářům.

"Samozřejmě je tu i mistrovství světa, které se pojede ve francouzském Les Gets, kde mi trať také vyhovuje. To jsou pro mě závody, kde pomýšlím nejvýše," dodal.

V úvodním závodě v brazilském Petrópolisu skončil osmý v short tracku a desátý v cross country. "Některým lidem to sedlo lépe. Byl to závod ve specifických podmínkách, jak to bylo v deštném pralese. Bylo tam vysoké vlhko a dusno, což ne každému musí vyhovovat. Pár lidí bylo lepších, ale já byl spokojený," uvedl Cink.

Potvrdilo se mu očekávání, že se bude opět jezdit o něco rychleji a v ještě větší konkurenci. "Teď už to ale před sezonou tak nějak čekám. Bylo to tak většinou skoro vždycky, že se někdo nový objevil a závody byly zase o něco těžší a rychlejší. Sám to pociťuju na svém tréninku i výkonnosti, která roste rok od roku. Je však logické, že ani ostatní závodníci nebudou pozadu a bude se zvyšovat jejich výkonnost. Také jsem si už zvykl na to, že přichází noví talenti. A je to pro ten sport jedině dobře," prohlásil Cink.

Sám tomu přizpůsobuje přípravu, aby stačil konkurenci. "Trénink se pořád mění a je potřeba zkoušet něco nového, protože závody se zrychlují a jsou čím dál těžší. Je třeba na to v tréninku reagovat a nezůstat jen u toho, na co je člověk zvyklý. Byla by to chyba, protože potřebuju držet krok s těmi nejlepšími. Nesmím se bát dělat v tréninku i nějaké změny. Budou potřeba i v souvislosti s tím, že je člověk starší," uvedl jednatřicetiletý jezdec.

Má pocit, jak kdyby všechny "nakopla" koronavirová pauza. Stačí se podívat na Nina Schurtera, jak se do toho ve svých letech zase dostal. Vypadá to, že si během covidu odpočinul. K vítězství potřebujete, aby se vám potkalo štěstí s tím dobrým dnem. Doufám, že letos si to dobře naplánuju a vyjde to," pousmál se Cink.

Ze všeho nejdříve se však potřebuje zbavit potíží s alergií. "Vypadá to, že mě trápí jarní pyly, jak všechno kvete. Vždycky jsem na to trošku trpěl, ale letos je to trošku víc a omezuje mě to ve výkonu i při tréninku. Snažil jsem se to řešit, abych dostal nějaké léky a vyřešilo se to do příštích dvou svěťáků, hlavně pak do Nového Města na Moravě. Trénink proto teď neprobíhal zrovna podle mých představ, ale snažil jsem se dělat maximum. Doufám, že to bude všechno dobré a budu zase stoprocentně připravený na závody," uvedl Cink.

Stěžuje si na únavu a bolesti hlavy. "Jak se zdá, zasekává se mi to na dutinách a nemohu to uvolnit ven. Jakmile se dostanu do vyšších intenzit, mám problém s dýcháním. Nedokážu tak dostatečně okysličovat svaly, bolí mě hodně nohy a ten výkon je takový utrápený," vylíčil bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2015.

"Doufám, že už to skončí. Po té Brazílii jsem si nechal dělat všechny možné testy včetně covidu a krve, kde se ukázalo, že je všechno v pořádku. Nebyl tam ani náběh na žádnou nemoc. I když jsem nebyl na žádném speciálním vyšetření, vypadá to opravdu na ty alergie," doplnil Cink.

Má ale i příjemné "starosti", s ženou Pavlínou očekávají začátkem srpna narození prvního potomka. "Bude to celkem velká změna v životě a já se na to moc těším. Tou dobou má být Světový pohár v Kanadě a v týmu jsme o tom zatím nemluvili, ale rád bych u porodu byl, takže se budu snažit to vyřešit. Je dost možné, že kvůli narození dcery ten jeden závod vynechám," řekl.