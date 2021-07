Druhý závod plochodrážní GP v Praze předčasně ukončil déšť

Praha - Druhý závod plochodrážního seriálu Grand Prix v Praze byl kvůli silnému a vytrvalému dešti předčasně ukončen po jedenácti jízdách. V české metropoli se pojede znovu v neděli, a to od začátku v plném rozsahu. Úvodní rozjížďka je na programu ve 13 hodin.

Zatímco páteční první závod GP České republiky se odjel za příznivých klimatických podmínek, druhou polovinu naplánovaného dvojzávodu provázel déšť od samého začátku. Po 11. jízdě výrazně zesílil a ovál břevnovského stadionu Markéta se ocitl pod vodou. Organizátoři nejprve závod přerušili, zhruba po půlhodině se pak rozhodli ho odložit.

Nepříznivé počasí vyřadilo z dnešního programu už tradiční představovačku jezdců přímo na oválu. Při lehkém dešti se však mohlo začít. Hned v úvodní rozjížďce se ocitli na zemi Slovák Martin Vaculík a Dán Anders Thomsen, který doplatil na kolizi vyloučením, ale oba jezdci byli v pořádku.

Vzápětí šel do akce stejně jako v pátek na divokou kartu startující Jan Kvěch, ale na body nedosáhl. V páté jízdě přišel další pád, kdy se do sebe v zatáčce nepříjemně zapletli Švéd Oliver Berntzon s Britem Robertem Lambertem, přes výjezd sanitek na dráhu však i v tomto případě došli oba jezdci do depa po svých.

V šesté rozjížďce svedl los Kvěcha dohromady hned s triem finalistů pátečního klání a velkých hvězd současnosti. Kvěch skončil poslední za Britem Taiem Woffindenem, Švédem Fredrikem Lindgrenem. a vítězem úvodního dílu GP Polákem Maciejem Janowským.

Devatenáctiletý český talent, který si v pátek připsal čtyři body, se dočkal zisku ve svém třetím dnešním vystoupení, když dojel třetí a vybojoval bod. Poté už se ale na dráhu nedostal. A protože nebylo odjeto alespoň 16 jízd, bude se podle pravidel začínat v neděli znovu od začátku. Vstupenky zůstávají v platnosti.