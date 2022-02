Druhý test u Krejčího koronavirus nepotvrdil, čeká se na výsledek třetího

Další čeští sportovci odletěli na zimní olympijské hry do Pekingu z Letiště Václava Havla, 2. února 2022, Praha. Na snímku je hokejový útočník David Krejčí.

Peking - Hokejový útočník David Krejčí by o start na olympijských hrách v Pekingu neměl přijít. Druhý test na covid-19 u jedné z plánovaných opor týmu nemoc nepotvrdil, a pokud výsledek potvrdí ještě další kontrolní test, pětatřicetiletý hráč se opět zapojí do tréninkového procesu. Dnes však vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 na ledě s reprezentací nebyl.

"První konfirmační test měl David negativní, teď čeká na výsledek druhého. Pokud by i ten byl negativní, mohl by jít s námi na led," řekl generální manažer Petr Nedvěd novinářům.

Dva negativní testy už má obránce Jan Ščotka a může se tak do přípravy zapojit. Pětadvacetiletý bek je jedním z trojice náhradníků ve výběru, stejně jako útočník Matěj Blümel, jenž čtvrteční trénink jako takzvaný blízký kontakt vynechal a dnes na ledě nechyběl. V olympijské vesnici ale zůstal další forvard Lukáš Sedlák, neboť měl hraniční výsledky a lékaři mu doporučili, aby dnes netrénoval.

Lídr extraligové Olomouce Krejčí byl pozitivně testován po příletu do Pekingu a zamířil do izolace. Trenér Filip Pešán ale věřil, že se jedná o takzvanou falešnou pozitivitu, a Krejčí tak z nominace nevypadne. Aktuálně to vypadá, že se tak opravdu stane.

Stejné problémy jako Krejčí měl na začátku pobytu v Číně i jiný útočník Tomáš Hyka, jenž už se s týmem připravuje. Čeští hokejisté zahájí olympijský turnaj ve středu zápasem s Dánskem.