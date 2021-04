Druhý stupeň ZŠ se vrátí ve třech krajích, o obchodech se rozhodne

Praha - Od 3. května se mohou do základních škol rotačně vrátit žáci druhého stupně v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji. Ohlášené otevření obchodů od stejného data vláda posoudí ve čtvrtek. Nutné je dosažení hranice sta nakažených na 100.000 obyvatel za sedm dní, což se zatím nestalo. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu je tato "hra" s termínem otevření nedůstojná a neférová. Od pondělí mohou začít pracovat kadeřnictví a další služby. Avizované rozvolnění je podle statistiků zřejmě důvodem, proč byla v dubnu důvěra v českou ekonomiku nejvyšší za poslední rok. Laboratoře v ČR v neděli potvrdily 820 nových případů covidu-19, což je nejnižší denní přírůstek od 13. září, tedy za posledních 32 týdnů.

Ve čtvrtek vláda vyhodnotí, zda se od 3. května budou moct otevřít druhé stupně ZŠ i ve středních Čechách a Praze. V těchto dvou regionech by se od stejného data mohly plně otevřít také mateřské školy.

Správa státních hmotných rezerv zrušila tendr na 5,6 milionu testů na koronavirus do škol. Ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky, a to ani v dodatečném termínu. Ministerstvo školství přitom chtělo tuto další dodávku testů do škol ve skladech správy už 3. května. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) znamená opakování tendru nyní nejistotu, vláda ale udělá vše pro to, aby kvůli komplikacím s testy nebylo nutné omezovat výuku.

Neúspěšní maturanti dostanou letos navíc možnost opravy didaktických testů v červenci a opravy praktické zkoušky do konce léta. Ministerstvo školství tak zvýší počet opravných pokusů z běžných dvou na tři. Plaga ale dnes opět odmítl úřední maturity s tím, že takový postup je nezákonný a vnáší mezi maturanty pouze nejistotu. Návrh označuje za populistický.

Nyní je v Česku 163 nakažených za sedm dní na 100.000 obyvatel. Epidemické modely podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) ukazují, že by potřebných sto nakažených na 100.000 obyvatel mohlo být až na konci příštího týdne, což by byla pro otevření obchodů od pondělí komplikace. "Já jsem optimista, ale vzhledem k tomu, že ta incidence klesá, tak se i oplošťuje křivka postupného pádu," řekl ministr. Pokud se maloobchod otevře, měl by v prodejnách nadále platit limit 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka, dodržování dvoumetrových odstupů, dezinfekce rukou před vstupem do obchodu či zakrytí dýchacích cest.

Svaz obchodu a cestovního ruchu uvedl, že nejistota okolo termínu otevření vyvolává problémy a negativní nálady. Pokud by zmatky pokračovaly, dá se očekávat, že obchodníci začnou podávat žaloby o náhradu škody za nucené uzavření. Vyloučit nelze ani neuposlechnutí vládních nařízení. ČTK to dnes řekl prezident svazu Tomáš Prouza. Služby spojené s péčí o tělo jsou podle něj rizikovější než obchody, jejich otevření přitom podmíněno počtem nakažených koronavirem nebude.

Vláda dnes schválila, že od pondělí smějí obnovit provoz kadeřnictví, kosmetika, manikúra, služby péče o zvířata či lázeňské léčebně rehabilitační péče. Ve službách bude fungovat režim jeden zákazník na jednoho obsluhujícího, klienti se budou muset prokázat profesionálně provedeným testem na covid.

O zpřístupnění privátních wellness služeb od 3. května žádá vládu Sdružení saunových a wellness center. Provoz privátních koupelí či sauny je podle sdružení nejbezpečnější služba z pohledu kontaktu. Využívají ji najednou jen dva blízcí lidé či rodina, objednávka je na konkrétní hodinu. Rovněž zástupci poskytovatelů ubytovacích služeb vyzývají vládu, aby co nejdříve umožnila otevření ubytovacích zařízení, a to bez dalších podmínek. Přístup kabinetu považují za nerovný, nařízení nejsou podle nich adekvátně vysvětlena a podložena fakty a tvrdými daty.

Důvěra v českou ekonomiku v dubnu stoupla na 94,7 bodu z březnových 87 bodů, uvedl Český statistický úřad. Podle analytiků to není překvapení vzhledem k očkování, zlepšování epidemické situace a ohlášenému rozvolňování. Zároveň ale varují, že očekávání, která jsou za zvýšením důvěry, se nemusí nakonec zcela naplnit.

Spolu s klesajícím denními přírůstky nově nakažených se zmírňuje tlak na zdravotnická zařízení. V neděli bylo v nemocnicích 3098 pacientů s covidem, o 953 méně než před týdnem. Počet hospitalizovaných tak je nejnižší od poloviny října. V těžkém stavu je téměř 700 pacientů, nejméně od Vánoc. Počet obětí koronaviru ale už přesáhl 29.000, od začátku epidemie zemřelo s covidem 29.002 lidí.

Za celý minulý týden bylo naočkováno necelých 344.300 dávek proti covidu, o 7,5 procenta méně než o týden dříve. Vicepremiér a šéf koaliční ČSSD Jan Hamáček ale dnes řekl, že Česko by mělo zvládnout očkování schválenými vakcínami. Jejich dodávky se postupně zvyšují. Nebude tak třeba hledat alternativní očkovací látky jako Sputnik V.

Vláda by podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) mohla tento týden rozhodnout, jak dlouho potrvá testování ve firmách. Zatím se s ním počítá do konce května. Podíl pozitivních záchytů koronaviru ve firmách podle průzkumů Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) se postupně snižuje, od začátku března do půlky dubna klesl z 0,77 procenta na 0,17 procenta.

V rekordní ztrátě 1,4 miliardy korun loni kvůli pandemii skončil státní podnik Řízení letového provozu ČR. Ve ztrátě hospodařil poprvé v historii.