Druhý stupeň ZŠ a SŠ by se mohly omezeně otevřít 8. června

Praha - Žáci druhého stupně základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol by se v omezené míře mohli do lavic vrátit 8. června. Ministr školství Robert Plaga (ANO) to dnes navrhne vládě. Školy by pro žáky mohly připravit aktivity podle svých možností. Nemusely by fungovat každý den jako první stupeň základních škol, ale spíše ve formě konzultací, podobně jako je tomu již nyní u žáků posledních ročníků základních či středních škol. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Základní školy by podle ní pro žáky druhého stupně nemusely zajišťovat program podle běžného rozvrhu na každý den, ale děti by do nich mohly chodit třeba na třídnické hodiny. "Nemuselo by to být každý den, ale třeba jen v některých dnech v týdnu na část dne," řekla. Zdůraznila, že otevření škol má dětem umožnit zejména znovunavázání vztahů se spolužáky a osobního kontaktu s učitelem. Podobně by podle ní mohly fungovat i střední školy, konzervatoře či vyšší odborné školy. "Je to v souladu s předpokládaným harmonogramem uvolňování opatření ve školství," dodala.

Z vládního materiálu, který má ČTK k dispozici, vyplývá, že by podobně jako v případě prvního stupně nebo žáků posledních ročníků základních a středních škol kvůli riziku šíření koronaviru docházka nebyla povinná. Děti by ve školách byly rozděleny do skupin nejvýše po 15.

Školy se kvůli šíření koronaviru zavřely 11. března. Vláda je postupně otevírá. Poslední ročníky základních a středních škol se mohly 11. května vrátit na konzultace a k přípravě k přijímacím a maturitním zkouškám. Dnes se za přísných hygienických opatření otevřel první stupeň základních škol. Učitelé a ředitelé již dříve uvedli, že otevření druhého stupně v podobném denním režimu, jak bude fungovat první stupeň, by nyní nebylo možné zajistit. Například podle spolku Učitelská platforma by to šlo jen při zrušení povinných rozestupů, maximálního počtu 15 dětí ve skupinách a distanční výuky, která má být podle ministerstva do konce školního roku dominantní.

Plaga podle Lednové dnes také vládě předloží návrh na znovuotevření speciálních škol pro mentálně a tělesně postižené, autisty nebo děti s poruchami chování od 1. června. Pokud to kabinet schválí, podmínkou přihlášení dětí k dobrovolné docházce by podle mluvčí mělo být prohlášení rodičů, že jsou si vědomi zvýšeného rizika nákazy svého dítěte. Ministerstvo zároveň pro tyto školy připravuje manuál s hygienickými doporučeními, který by jim pak chtělo rozeslat v úterý, dodala. Podle ní by se návod neměl výrazně lišit od doporučení pro běžné základní školy.

Už od 1. června by se dle návrhu mohly otevřít střední školy a konzervatoře pro praktickou výuku. Opět by mělo jít o dobrovolnou docházku žáků do nanejvýš patnáctičlenných skupin.