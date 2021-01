Druhý slalom SP v Chamonix vyhrál Kristoffersen

Chamonix (Francie) - Druhý slalom Světového poháru v Chamonix vyhrál norský lyžař Henrik Kristoffersen a připsal si druhé vítězství v sezoně. Na stříbrné příčce skončil stejně jako v sobotu Švýcar Ramon Zenhäusern, třetí byl jeho krajan Sandro Simonet.

Kristoffersen v minulé sezoně ovládl hodnocení slalomu, ale v probíhajícím ročníku dokázal zvítězit jen v prosinci v Madonně di Campiglio. Dnes si celkově připsal 23. úspěch v kariéře, kterým se v historické tabulce norských lyžařů vyrovnal Kjetilu Jansrudovi. Víc triumfů má jen Aksel Lund Svindal (36).

Zenhäuser v sobotu v Chamonix nestačil pouze na domácího Clémenta Nöela, který dnes vypadl v prvním kole, a dnes s Kristoffersenem prohrál o 28 setin. Simonet na třetí příčce zaostal o 66 setin a poprvé v kariéře se umístil na stupních vítězů. Jeho dosavadním maximem byla osmá příčka.

Až šesté místo obsadil Marco Schwarz, který po sobotním bronzu si dnes mohl v předstihu zajistit malý glóbus za slalom. Rakouský reprezentant ale dva závody před koncem potřebný dvousetbodový náskok nezískal a s 589 body vede před Zenhäuserem o 146.

V čele celkového Světového poháru je Alexis Pinturault, který dnes obsadil osmou příčku. Francouzský lyžař má 924 bodů, druhý Schwarz 666.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Chamonix

Muži - slalom:

1. Kristoffersen (Nor.) 1:37,81 (50,33+47,48), 2. Zenhäusern -0,28 (51,31+46,78), 3. Simonet (oba Švýc.) -0,66 (52,16+46,31), 4. Muffat-Jeandet (Fr.) -1,03 (51,49+47,35) a Pertl -1,03 (51,90+46,94), 6. Schwarz (oba Rak.) -1,28 (50,77+48,32), 7. Razzoli (It.) -1,29 (51,55+47,55), 8. Pinturault (Fr.) -1,31 (50,56+48,56) a Mölgg (It.) -1,31 (52,05+47,07), 10. Jakobsen (Švéd.) -1,38 (51,17+48,02), ...Zabystřan (ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 9 z 11 závodů): 1. Schwarz 589, 2. Zenhäusern 443, 3. Foss-Solevaag (Nor.) 405, 4. Noël (Fr.) 373, 5. Feller (Rak.) 348, 6. Kristoffersen 339.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 37 závodů): 1. Pinturault 924, 2. Schwarz 666, 3. Odermatt (Švýc.) 607, 4. Kilde (Nor.) 560, 5. Kristoffersen 544, 6. Meillard (Švýc.) 526.